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    • Spor
    • 19.10.2021 21:32
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    • 19.10.2021 21:32
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    Trabzonspor - Fenerbahçe maçından sonra Ali Koç, Altay Bayındır ve Osayi Samuel PFDK'ya sevk edildi

    Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşma sonrasında yaşanan olaylarla ilgili sevkler açıklandı. Buna göre Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sarı lacivertlilerin file bekçisi Altay Bayındır, Başkanvekili Erol Bilecik ve kanat oyuncusu Osayi Samuel PFDK'ya sevk edildi.

    Ali Koç, PFDK’ye sevk edildi

    Trabzonspor deplasmanında 3-1 kaybeden Fenerbahçe, liderliği de rakibine kaptırmıştı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, maç sonunda açıklamalarda bulunmuştu. Ali Koç, hakem Ali Şansalan'ın yönetimine isyan etmişti. Başkan Ali Koç, Altay Bayındır ve Osayi Samuel Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

    Fenerbahçe'nin kanat oyuncusu Osayi-Samuel, sosyal medya hesabından maç sonunda hakaret ettiği gerekçesiyle PFDK'ya sevk edildi.

    İŞTE TFF'NİN YAPTIĞI SEVK AÇIKLAMASI!

    'TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü'nün 17.10.2021 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Süper Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

    FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 17.10.2021 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Süper Lig müsabakası sonrası kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan "sportmenliğe aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

    FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü Başkanı YILDIRIM ALİ KOÇ'un aynı müsabaka sonrası yapmış olduğu ve 18.10.2021 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan "sportmenliğe aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

    FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü idarecisi EROL BİLECİK'in aynı müsabaka sonrası yapmış olduğu ve 17.10.2021 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

    FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü futbolcusu BRIGHT OSAYI SAMUEL'in aynı müsabaka sonrası sosyal medya hesabından yapmış olduğu "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

    FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü futbolcusu ALTAY BAYINDIR'ın aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
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