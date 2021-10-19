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    Tecrübeli çalıştırıcı Sergen Yalçın Sporting Lizbon maçı öncesi konuştu! Savaşarak kazanacağız

    Beşiktaş'ın hocası Sergen Yalçın, S.Lizbon maçı öncesi konuştu. Sergen hoca, "Yaşadığımız sakatlıklar ritmimizi bozdu. İyi oyun oynayan, savaşan, mücadele eden ve kazanarak 3 puan almış bir Beşiktaş görmek istiyoruz. Kafamızda herhangi bir hedef yok, yarınki maçı kazanmak istiyoruz" dedi.

    Savaşarak kazanacağız

    Beşiktaş'ın hocası Sergen Yalçın, S.Lizbon maçı öncesi konuştu. Sergen hoca, "Yaşadığımız sakatlıklar ritmimizi bozdu. İyi oyun oynayan, savaşan, mücadele eden ve kazanarak 3 puan almış bir Beşiktaş görmek istiyoruz. Kafamızda herhangi bir hedef yok, yarınki maçı kazanmak istiyoruz" dedi.

    O İSTATİSTİKLERİ YAKALAMALIYIZ
    Yalçın, "Şampiyonlar Ligi istatistiklerine yaklaşmalıyız. Türkiye'deki istatistiklerde kalırsak Avrupa'da şansımız olmaz. İki lig arasındaki sorunu, oynadığımız maçlarda yaşıyoruz" diye konuştu.

    BU MAÇA ÇOK İYİ HAZIRLANDIK
    Sergen Yalçın, "Dortmund maçında bile çok mücadele ettik ama yine de yakalayamadık o seviyeyi. Yarın (bugün) iyi mi oynarız, kazanır mıyız bilemiyorum ama iyi hazırlandık. Umarım yarın her şey istediğimiz gibi olur" ifadelerini kullandı

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    Haberler Spor Tecrübeli çalıştırıcı Sergen Yalçın Sporting Lizbon maçı öncesi konuştu! Savaşarak kazanacağız
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