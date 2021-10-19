Sergen Yalçın Avrupa'da ilk galibiyetini arıyor! İşte Beşiktaş - Sporting Lizbon maçının muhtemel 11'leri
Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu üçüncü haftasında bu akşam Portekiz'in Sporting Lizbon takımıyla evinde karşı karşıya geliyor. Vodafone Park'ta saat 19.45'te başlayacak karşılaşmada teknik direktör Sergen Yalçın Avrupa kupalarındaki ilk galibiyetini almak istiyor. Kritik mücadele öncesi karşılaşmada muhtemel 11'ler belli oldu.
Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu üçüncü haftasında bu akşam Portekiz'in Sporting Lizbon takımıyla evinde karşı karşıya geliyor. Vodafone Park'taki karşılaşma saat 19.45'te başlayacak. Beşiktaş'ta başta teknik heyet olmak üzere camianın gözü Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak olan Sporting Lizbon karşılaşmasında. Başakşehir karşısında alınan mağlubiyet keyifleri kaçırırken, siyah-beyazlılar Avrupa'da işleri yoluna koyup rotayı Galatasaray derbisine çevirmek istiyor.
Siyah-beyazlılar C Grubu'ndaki iki maçında da henüz galibiyet sevinci yaşayamadı. İlk maçında Almanya temsilcisi Dortmund'a evinde 2-1 yenilen Beşiktaş, deplasmandaki Ajax mücadelesini ise 2-0 mağlubiyetle tamamladı. Sporting Lizbon da Beşiktaş gibi iki maçta da yenilmekten kurtulamadı. Evinde Ajax'a 5-1 yenilen Portekiz ekibi, Dortmund deplasmanından ise 1-0 yenilgiyle ayrıldı. Kartal, bugün sahadan 3 puanla ayrılarak Avrupa arenasında yoluna devam etmek istiyor.
AVRUPA'DA 227. MÜCADELE
Beşiktaş bu akşam oynayacağı Sporting Lizbon maçıyla, Avrupa kupalarındaki 227. mücadelesine çıkacak. Siyah-beyazlılar, geride kalan 226 mücadelede rakiplerine 84 kez üstünlük kurmayı başardı. 95 karşılaşmayı mağlup tamamlayan Beşiktaş, 47 mücadeleden beraberlikle ayrıldı. Avrupa arenasında rakip fileleri 297 kez havalandırmayı başaran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 331 gol gördü.