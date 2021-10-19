Sergen Yalçın Avrupa’da ilk galibiyetini arıyor! İşte Beşiktaş - Sporting Lizbon maçının muhtemel 11’leri

Siyah-beyazlılar C Grubu'ndaki iki maçında da henüz galibiyet sevinci yaşayamadı. İlk maçında Almanya temsilcisi Dortmund'a evinde 2-1 yenilen Beşiktaş, deplasmandaki Ajax mücadelesini ise 2-0 mağlubiyetle tamamladı. Sporting Lizbon da Beşiktaş gibi iki maçta da yenilmekten kurtulamadı. Evinde Ajax'a 5-1 yenilen Portekiz ekibi, Dortmund deplasmanından ise 1-0 yenilgiyle ayrıldı. Kartal, bugün sahadan 3 puanla ayrılarak Avrupa arenasında yoluna devam etmek istiyor.