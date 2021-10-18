Hatayspor - Gaziantep FK | CANLI ANLATIM İZLE

Süper Lig'in 9. haftasında Hatayspor, sahasında Gaziantep FK ile kozlarını paylaşıyor. İki takım da kazanarak haftayı 3 puanla kapatmak istiyor.
Zorlu karşılaşmanın canlı anlatımı takvim.com.tr'de...
HATAYSPOR - GAZİANTEP FK MAÇINDA İLK 11'LER
Hatayspor: Munir, Kamil Ahmet, Fatih, Burak, Samuel, Adama Traore, Ruben, Saba, Emre Çolak, Ayoub, Diouf.
Gaziantep FK: Günay, Tosça, Muhammet, Halil İbrahim, Doğan, Figueiredo, Dicko, Maxim, Caulker, Merkel, Kitsiou.
Hatayspor-Gaziantep FK maçı 18 Ekim Pazartesi günü saat 20:00'de başladı. Mücadele beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.