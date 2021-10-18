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    • Spor
    • 18.10.2021 20:28
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    • 18.10.2021 20:28
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    Hatayspor - Gaziantep FK | CANLI ANLATIM İZLE

    Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 9. hafta maçında Hatayspor ile Gaziantep FK karşı karşıya geliyor. Yeni Hatay Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Zorbay Küçük düdük çalıyor. İki takım da zorlu müsabakayı kazanıp 3 puanı hanesine yazdırmayı amaçlıyor.

    Hatayspor - Gaziantep FK | CANLI ANLATIM

    Süper Lig'in 9. haftasında Hatayspor, sahasında Gaziantep FK ile kozlarını paylaşıyor. İki takım da kazanarak haftayı 3 puanla kapatmak istiyor.

    Zorlu karşılaşmanın canlı anlatımı takvim.com.tr'de...

    HATAYSPOR - GAZİANTEP FK MAÇINDA İLK 11'LER
    Hatayspor:     Munir, Kamil Ahmet, Fatih, Burak, Samuel, Adama Traore, Ruben, Saba, Emre Çolak, Ayoub, Diouf.

    Gaziantep FK: Günay, Tosça, Muhammet, Halil İbrahim, Doğan, Figueiredo, Dicko, Maxim, Caulker, Merkel, Kitsiou.

    Hatayspor-Gaziantep FK maçı 18 Ekim Pazartesi günü saat 20:00'de başladı. Mücadele beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

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