Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 19.10.2021 16:35
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 19.10.2021 17:11
    ABONE OL

    Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den flaş derbi sözleri: Tüm maçlar gibi Galatasaray maçı da bizim için önemli

    UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Beşiktaş, C grubu 3. hafta maçında Sporting Lizbon'u konuk edecek. Siyah beyazlılar için oldukça kritik bir öneme sahip olan mücadele öncesinde, başkan Ahmet Nur Çebi A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Pazartesi günü oynanacak olan Galatasaray derbisi hakkında da konuşan Çebi, "Tüm maçlar gibi Galatasaray maçı da bizim için önemli" ifadelerini kullandı. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin açıklamalarının detayları...

    Ahmet Nur Çebi’den Galatasaray açıklaması

    Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak olan Sporting maçı öncesi A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Ahmet Nur Çebi Pazartesi günü oynanacak olan Galatasaray derbisine de değindi.

    İŞTE AHMET NUR ÇEBİ'NİN AÇIKLAMALARI:

    Şampiyonlar Ligi'nde bütün takımlar güçlü. İddialı olmak için bu maçı kazanmamız gerekiyor. Ajax maçında genç çocuklarımızın performansı beni umutlandırdı.

    Tribündeki taşkınlık sorunlarını çözmemiz lazım. Taraftarların görevi taşkınlık yapmak değil. Kendilerinden bu konuda ricada bulunuyorum.

        Aşı karşıtlarına ben de karşıyım. Lütfen herkes aşı olsun.

        Transferler her şeyi çözmüyor. Teknik, taktik, ekonomik, uyum anlamında sorunları ortadan kaldıran yönetimlerle başarı geliyor. Bir kayıpta hiç kimse sadece bir kişiyi suçlamamalı. Başarı ve başarısızlık birer kişiye ait değildir.

        Tüm maçlar gibi Galatasaray maçı da bizim için önemli. Bir maçla şampiyon olunmuyor. Galatasaray kadar diğer takımlara karşı mücadele de önemli.

        Ahmet Nur Çebi'den Galatasaray açıklaması

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Yavaş’ın 2,5 yıllık karnesi! Vaat çok icraat yok!
        Haberler Spor Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den flaş derbi sözleri: Tüm maçlar gibi Galatasaray maçı da bizim için önemli
            SON DAKİKA