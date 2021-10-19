Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 20.10.2021 13:56
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 20.10.2021 13:57
    ABONE OL

    'Zenginim ama yalnızım' Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta forma giydi şimdi milyonların önünde ağlıyor! Tuba Büyüküstün'le bir dönem...

    Bir dönem Fenerbahçe ve Beşiktaş forması giyen Ali Güneş hem ağladı hem ağlattı, samimi itirafları gündeme damgasını vurdu... Uzun yıllar Fenerbahçe'de ve Beşiktaş'ta oynayan eski milli futbolcu Ali Güneş kariyerinden, futbolu bırakmasına, özel hayatından, Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım'la olan anılarına dair pek çok detayı anlattı. Ali Güneş'in 1Lüks arabam var, zenginim, param var ama yalnızım. Futbolu bıraktım" sözleri gündeme bomba gibi düştü.

    Fenerbahçe ve Beşiktaş forması giydi şimdi ekranlarda ağlıyor

    Fenerbahçe ve Beşiktaş forması giydi şimdi ekranlarda ağlıyor 'zenginim arabam var ama yalnızım' Tuba Büyüküstün'le bir dönem... Fenerbahçe'de 4 sezon forma giyen Ali Güneş, eski başkan Aziz Yıldırım'ın heykeli dikilmesi gerektiğini söyledi. Eski futbolcu, "Aziz Yıldırım yediğimiz yemeğe bile karışırdı" dedi.

    Freiburg'dan 2000 yılında sarı-lacivertlilere gelerek Süper Lig'de top koşturmaya başlayan oyuncunun itirafları gündeme bomba gibi düştü. İşte haberin detayları...

    Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta forma giyen eski milli oyuncu Ali Güneş, duygu yüklü açıklamalar yaptı. Eski yıldız oyuncu bayramda yaşadığı anıyı aktarırken gözyaşlarına hakim olamadı.

    İşte Ali Güneş'in sözleri: "İki tane cep telefonum vardı. Telefonlarım hiç susmazdı. Arkadaşlarımla sürekli yazışırdım. Hayatımda kırılma anlarım oldu. O dönemde ne kadar yalnız olduğumu anladım. Sadece en sevdiğim yakın arkadaşlarım yanımda oldu. Onların sayesinde bu dönemi atlattım. Şu an futbolcular eleştiriliyor, üzülüyorum.

        "Eleştirilerin dozu bazen kaçırılıyor"

        Futbolcuların birçoğu yalnızlar. Eleştirilerin dozu bazen kaçırılıyor. Futbolcuların üzerinde ne kadar baskı olduğunu ben biliyorum, ama dışardan görenler fazla anlamıyor. Sadece aldığı paralara bakıyorlar. Psikolojik olarak ne kadar ezildiklerini ve yıprandıklarını maalesef anlamıyorlar.

        "Ne kadar yalnız ve fakir olduğumu anladım"

        Ben Bucaspor'daydım. Şimdi hava atmak istemiyorum. Buca'da üç katlı villada oturuyorum. Dışarıda lüks aracım var. Ünlüyüm, Ali Güneşim. Cebimde benim param. Herkes beni tanıyor, herkes beni seviyor. Benim düşüncem bu. Bayramlarda her zaman büyüklerimin, akrabalarımın elini öpmeye giderim. Öyle büyüdüm. Yine bir bayramdı. Bayram namazına gittim, eve geldim. Bir kavanozun içine para koydum, bir de şeker koydum. Çocuklar gelecek bayramlaşacağım. Telefon çaldı, annem ve babamla bayramlaştım.

        13 yaşında babama "Kaç yaşındasın?" dedim. Babam dedi ki "35 yaşındayım." Ben de dedim ki "Oooo ne kadar yaşlanmışın." 13 yaşından sonra zamanın nasıl geçtiğini hatırlayamadım. Çok çabuk geçti. Hiç kimse bayramlaşmaya gelmedi. O gün oturdum düşündüm. 'Villada oturuyorsun, dışarıda lüks bir aracın, cebinde para var. Ali Güneş'sin. Zenginim, herkes seni tanıyor diye düşünüyorsun' dedim. Halbuki o gün ne kadar yalnız ne kadar fakir olduğumu anladım."

            "Del Bosque'nin farklı yeri var"

            Ali Güneş "Kariyerinde en iyi anlaştığın teknik adam hangisi?" şeklindeki soruya "Del Bosque'yi çok seviyordum. Bende her zaman ayrı bir yeri var. Mustafa hocanın da (Denizli) ayrı bir yeri var. Oğuz (Çetin) hocayı severim. Beni en çok rahatlatan Del Bosque'dir.

            Oynamadığım zamanda yanıma geldi. 'Ya sen neredesin ben seni özledim. Özlediğim için yanına geldim. Oynamaman bizim için zor. İnsan olarak seni seviyorum, insan olarak seni görmek istiyorum' dedi. Böyle bir seviyede bir hocanın bunları söylemesi farklı" yanıtını verdi.

            "AZİZ YILDIRIM'IN HEYKELİ DİKİLMESİ LAZIM"

            "Aziz Başkan ayrı bir insan. Kendine göre farklı tavırları, davranışları var ama Aziz Yıldırım, Fenerbahçe için varını yoğunu ortaya koyan birisi. Fenerbahçe'nin gelmiş geçmiş en iyi başkanlardan biri. Almanya'da oynarken futbolcuların özel hayatına çok fazla karışılmazdı. Fenerbahçe'de nereye gitsen, kimle görüşsen başkanın haberi oluyordu. İnsan çekiniyordu ama ben Aziz Yıldırım'ı hala severim. Heykeli dikilmesi gereken insan varsa, bana göre o Aziz Yıldırım'dır. Aziz Yıldırım, Türk futbolu ve Türk sporu için çok büyük bir değerdir."
                İsmail Demir’den heyecanlandıran paylaşım
                Haberler Spor 'Zenginim ama yalnızım' Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta forma giydi şimdi milyonların önünde ağlıyor! Tuba Büyüküstün'le bir dönem...
                    SON DAKİKA