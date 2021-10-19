'Zenginim ama yalnızım' Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta forma giydi şimdi milyonların önünde ağlıyor! Tuba Büyüküstün'le bir dönem...

"Ne kadar yalnız ve fakir olduğumu anladım"

Ben Bucaspor'daydım. Şimdi hava atmak istemiyorum. Buca'da üç katlı villada oturuyorum. Dışarıda lüks aracım var. Ünlüyüm, Ali Güneşim. Cebimde benim param. Herkes beni tanıyor, herkes beni seviyor. Benim düşüncem bu. Bayramlarda her zaman büyüklerimin, akrabalarımın elini öpmeye giderim. Öyle büyüdüm. Yine bir bayramdı. Bayram namazına gittim, eve geldim. Bir kavanozun içine para koydum, bir de şeker koydum. Çocuklar gelecek bayramlaşacağım. Telefon çaldı, annem ve babamla bayramlaştım.