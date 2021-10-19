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    • 19.10.2021 21:48
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    • 19.10.2021 21:48
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    Beşiktaş Lizbon maç sonucu! 19 Ekim Beşiktaş BJK- Sporting Lizbon maçı kaç kaç bitti? Maç özeti, maç yorumu...

    Beşiktaş - Sporting Lizbon maçı heyecanla izlendi.Beşiktaş bu akşam evinde Portekiz'in Sporting Lizbon takımını konuk etti. Karşılaşma Vodafone Park yapıldı ve saat 19.45'te başladı. Başakşehir maçından eli boş dönen Beşiktaş'ın Lizbon maçından zaferle ayrılmaktı, peki bu hayalini gerçekleştirebildi mi? Galatasaray derbisinin hayalini kuran siyah beyazlı ekibin şimdiki önceliği Avrupa'da işleri yoluna koymaktı, başarabildi mi? İşte Beşiktaş - Sporting Lizbon maçı kesintisiz izleyebileceğiniz şifresiz kanallardan izlendi ve maç sona erdi. Peki Beşiktaş Sporting Lizbon maç sonucu nasıl oldu? Beşiktaş BJK- Sporting Lizbon maçı kaç kaç bitti?

    takvim.com.tr
    Beşiktaş Lizbon maç sonucu!

    UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan Beşiktaş Sporting Lizbon maçı ile devam etti. Temsilcimiz Beşiktaş, C Grubu 3. maçında Sporting Lizbon ile mücadele etti. Devler sahnesinde Portekiz ekibi Sporting Lizbon'a karşı zafer kazanmak isteyen siyah beyazlı ekip var gücüyle savaştı ve Sloven hakem Slavko Vincic'in yönettiği maç sona erdi. Futbolseverler Beşiktaş Sporting Lizbon maçını canlı şifresiz izlerken karşılaşma sonucunu bilmeyenler araştırmalara başladı.19 Ekim Beşiktaş BJK- Sporting Lizbon maçı kaç kaç bitti?

    BEŞİKTAŞ SPORTING LIZBON MAÇ SONUCU BELLİ OLDU!

    BEŞİKTAŞ:1- LİZBON:4

    BEŞİKTAŞ SPORTING LIZBON MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER

    BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, Josef, Ghezzal, Pjanic, Alex Teixeira, Larin, Batshuayi

    LIZBON: Adan, Neto, Coates, Feddal, Porro, Luiz, Palhinha, Matheus, Sarabia, Tomas, Paulinho

    BEŞİKTAŞ SPORTİNG LİZBON MAÇI CANLI NASIL İZLENİR?

    19 Ekim 2021 tarihinde (bugün) oynanacak Beşiktaş-Sporting Lizbon maçı saat 19.45'te başlayacak. Karşılaşmayı Exxen'de canlı izleyebilirsiniz.

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    AVRUPA'DA 227. MÜCADELE

    Beşiktaş bu akşam oynayacağı Sporting Lizbon maçıyla, Avrupa kupalarındaki 227. mücadelesine çıkacak. Siyah-beyazlılar, geride kalan 226 mücadelede rakiplerine 84 kez üstünlük kurmayı başardı. 95 karşılaşmayı mağlup tamamlayan Beşiktaş, 47 mücadeleden beraberlikle ayrıldı. Avrupa arenasında rakip fileleri 297 kez havalandırmayı başaran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 331 gol gördü.

        DEVLER LİGİ'NDE 47. RANDEVU

        Beşiktaş, Sporting Lizbon karşılaşmasıyla birlikte Şampiyonlar Ligi'ndeki 47. mücadelesini çıkacak. Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonunda 8. kez mücadele edecek siyah-beyazlı takım, yaptığı 46 karşılaşmada rakiplerine 13 kez üstünlük kurabildi. 9 mücadelede berabere kalan Beşiktaş, 24 karşılaşmada ise sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Rakip filelere 44 gol bırakan siyah-beyazlı takım, kalesinde ise 87 gol gördü.

        14 PUAN ALARAK TARiHE GEÇTi

        Katıldığı son Şampiyonlar Ligi organizasyonunda grup mücadelesini yenilgisiz tamamlayan Beşiktaş, bu performansıyla Türk futbol tarihine geçti. Bu sonuçla Türk takımları arasında grubu yenilgisiz tamamlayan ilk takım unvanını alan siyah-beyazlı ekip, 14 puanla Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonunda en fazla puana ulaşan Türkiye temsilcisi oldu.

        3 KEZ ÇEYREK FiNAL OYNADI

        Beşiktaş, Avrupa kupalarında 3 kez çeyrek finale yükselmeyi başardı. Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 1986-1987 sezonunda adını çeyrek finale yazdıran siyahbeyazlı ekip, 2002-2003 sezonunda ise bu kez de UEFA Kupası'nda aynı başarıyı sergilemeyi başarmıştı. Beşiktaş, 2016-2017 sezonunda da UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finalde mücadele etti.

        İÇERİDE 114. M

        Avrupa kupalarında rakiplerini 113 kez konuk eden Beşiktaş, 57 galibiyet ve 27 beraberlik aldı. 29 maçtan yenilgiyle ayrıldı.
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        Haberler Spor Beşiktaş Lizbon maç sonucu! 19 Ekim Beşiktaş BJK- Sporting Lizbon maçı kaç kaç bitti? Maç özeti, maç yorumu...
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