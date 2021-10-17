Leverkusen - Bayern maçı hangi kanalda? 17 Ekim Bayer Leverkusen - Bayern Münih canlı maç izle! Şifresiz canlı yayın izle!

Bayer Leverkusen ile Bayern Münih maçı hakkında araştırmalar hızlandı. Almanya Bundesliga'da 8. haftada Bayer Leverkusen ile Bayern Münih karşı karşıya geliyor. Peki; Bayer Leverkusen - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Maçın hakemi kim? İşte 11'ler ve 17 Ekim Bayer Leverkusen - Bayern Münih canlı maç izleme seçeneği!