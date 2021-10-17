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    • Spor
    • 17.10.2021 16:51
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    • 17.10.2021 16:51
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    Leverkusen - Bayern maçı hangi kanalda? 17 Ekim Bayer Leverkusen - Bayern Münih canlı maç izle! Şifresiz canlı yayın izle!

    Almanya Bundesliga'da heyecan Bayer Leverkusen - Bayern Münih maçı ile son sürat devam ediyor. 8. hafta maçında Bayer Leverkusen ile Bayern Münih mücadele edecek. Futbolseverler maçın ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor. Bu kapsamda Bayer Leverkusen - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? soruları gündeme geldi. İşte cevapları ve 17 Ekim Bayer Leverkusen - Bayern Münih canlı maç izleme linki! Şifresiz canlı yayın izle!

    takvim.com.tr
    17 Ekim Bayer Leverkusen - Bayern Münih canlı maç izle!

    Bayer Leverkusen ile Bayern Münih maçı hakkında araştırmalar hızlandı. Almanya Bundesliga'da 8. haftada Bayer Leverkusen ile Bayern Münih karşı karşıya geliyor. Peki; Bayer Leverkusen - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Maçın hakemi kim? İşte 11'ler ve 17 Ekim Bayer Leverkusen - Bayern Münih canlı maç izleme seçeneği!

    BAYER LEVERKUSEN - BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

    Almanya Bundesliga'da 8. hafta heyecanı Leverkusen - Bayern maçı ile arşa çıktı. Bayer Leverkusen - Bayern Münih maçı 17 Ekim Pazar (bugün) saat 16:30'da beIN Sports 3'te canlı olarak yayınlanacak.

    SON MAÇTA ÜSTÜNLÜK BAYERN'DE

    İki takım arasında oynanan son maçı Bayern Münih 2-0 kazanmıştı.

    Bundesliga'daki son maçında Leverkusen, Augsburg'u 4-0 yendi. Bayern Münih ise E. Frankfurt'a 2-1 mağlup oldu.

    Bundesliga'da 7 hafta sonunda her iki takımın da 16'şar puanı bulunuyor.
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    Haberler Spor Leverkusen - Bayern maçı hangi kanalda? 17 Ekim Bayer Leverkusen - Bayern Münih canlı maç izle! Şifresiz canlı yayın izle!
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