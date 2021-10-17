CANLI | Altay - Fatih Karagümrük maçı canlı anlatım izle

Süper Lig 'in 9. haftasında Altay ile VavaCars Fatih Karagümrük karşı karşıya geliyor. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'ndaki mücadele saat 16.00'da başladı.

VavaCars Fatih Karagümrük, 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucunda 14 puan topladı. Ligde 5 galibiyet ve 3 yenilgisi olan Altay ise 15 puan elde etti.

İLK 11'ER

Altay: Lis, Cebrail, Thiam, Murat, Naderi, Ceyhun, Poko, Kappel, Pinares, Rayan, Bamba.

Fatih Karagümrük: Viviano, Hedenstad, Zukanovic, Burak, Caner, Biglia, Karamoh, Jimmy Durmaz, Bertolacci, Ahmed Musa, Pesic.