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    • Spor
    • 17.10.2021 16:11
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    • 17.10.2021 16:16
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    CANLI | Altay - Fatih Karagümrük maçı canlı anlatım izle

    Süper Lig'in 9. haftasında Altay ile Fatih Karagümrük kozlarını paylaşıyor. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı’ndaki Altay-Fatih Karagümrük mücadelesinin canlı anlatımı takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz...

    CANLI | Altay - Fatih Karagümrük

    Süper Lig 'in 9. haftasında Altay ile VavaCars Fatih Karagümrük karşı karşıya geliyor. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'ndaki mücadele saat 16.00'da başladı.

    VavaCars Fatih Karagümrük, 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucunda 14 puan topladı. Ligde 5 galibiyet ve 3 yenilgisi olan Altay ise 15 puan elde etti.

    İLK 11'ER
    Altay:     Lis, Cebrail, Thiam, Murat, Naderi, Ceyhun, Poko, Kappel, Pinares, Rayan, Bamba.
    Fatih Karagümrük: Viviano, Hedenstad, Zukanovic, Burak, Caner, Biglia, Karamoh, Jimmy Durmaz, Bertolacci, Ahmed Musa, Pesic.

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