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    • Spor
    • 17.10.2021 17:33
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    • 17.10.2021 17:42
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    Trabzonspor - Fenerbahçe | CANLI ANLATIM İZLE

    Son dakika spor haberleri...Süper Lig'in 9. haftası nefes kesen bir mücadeleye sahne oluyor. Trabzonspor sahasında Fenerbahçe ile karşı karşıya geliyor. Maçın canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

    Trabzonspor - Fenerbahçe | CANLI

    Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor sahasında Fenerbahçe ile karşı karşıya geliyor.

    Medical Park Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek. Mücadele beIN Sports'tan naklen yayınlanacak.

    TRABZONSPOR - FENERBAHÇE | CANLI
    Maçın canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

    İLK 11'LER
    Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Edgar, Hugo, Denswil, Berat, Abdülkadir Ömür, Bakasetas, Gervinho, Nwakaeme, Djaniny

    Fenerbahçe (Muhtemel): Altay, Tisserand, Szalai, Kim, Osayi, Gustavo, Sosa, Ferdi, Mesut, Rossi, Berisha

    Ligde 19 puanla ilk sırada yer alan Fenerbahçe'nin 1 puan gerisinde ikinci sırada yer alan bordo-mavililer, zorlu karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak liderlik koltuğuna oturmak istiyor.

    222 GÜNDÜR KAYBETMİYOR
    Trabzonspor, ligde son 20 maçtır mağlubiyet yüzü görmüyor.

        En son teknik direktör Abdullah Avcı'nın görev yaptığı geçen sezonun 29. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a sahasında 3-1 mağlup olan Karadeniz ekibi, daha sonra oynadığı 20 lig maçında 9 galibiyet, 11 beraberlik elde etti.

        20 BİN DOLAYINDA TARAFTAR DESTEKLİYOR
        Trabzonspor'da karşılaşmanın biletlerine taraftarlar yoğun ilgi gösterdi.

        40 bin kişilik Medical Park Stadı'nın satışa çıkarılan 20 bin dolayında bilet 1 saat içerisinde tükendi. Bu rakam Trabzonspor'un bu sezon iç sahada en fazla seyirci sayısı olacak.

        Ligin 4. haftasındaki Galatasaray maçını 13 bin 500 taraftar izlemişti.

        TRABZON'UN EKSİKLERİ
        Trabzonspor'da zorlu karşılaşma öncesinde Koita, Abdulkadir Parmak ve Hamsik'in sakatlıkları bulunuyor.

        TAKIMLARIN SIRALAMASI
        Teknik direktör Vitor Pereira yönetimindeki sarı-lacivertliler, haftaya 19 puanla lider girerken, Trabzonspor 18 puanla 2. sırada yer alıyor.
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