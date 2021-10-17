Trabzonspor - Fenerbahçe | CANLI ANLATIM İZLE

Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor sahasında Fenerbahçe ile karşı karşıya geliyor.
Medical Park Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek. Mücadele beIN Sports'tan naklen yayınlanacak.
TRABZONSPOR - FENERBAHÇE | CANLI
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İLK 11'LER
Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Edgar, Hugo, Denswil, Berat, Abdülkadir Ömür, Bakasetas, Gervinho, Nwakaeme, Djaniny
Fenerbahçe (Muhtemel): Altay, Tisserand, Szalai, Kim, Osayi, Gustavo, Sosa, Ferdi, Mesut, Rossi, Berisha
Ligde 19 puanla ilk sırada yer alan Fenerbahçe'nin 1 puan gerisinde ikinci sırada yer alan bordo-mavililer, zorlu karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak liderlik koltuğuna oturmak istiyor.
222 GÜNDÜR KAYBETMİYOR
Trabzonspor, ligde son 20 maçtır mağlubiyet yüzü görmüyor.