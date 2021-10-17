Trabzonspor - Fenerbahçe canlı maç izle! 17 Ekim Süper Lig Trabzonspor - Fenerbahçe maçı şifresiz canlı yayın izle! İşte 11'ler...

Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor bugün sahasında Fenerbahçe 'yi konuk ediyor. Müsabaka Şenol Güneş Stadyumu'nda oynanacak. Muhtemel 11'ler belli oldu. Ligin 9. haftasının en önemli maç bugün Medical Park Stadyumu'nda oynanacak. Trabzonspor ile Fenerbahçe kozlarını paylaşacak. Maç için heyecanlı bekleyiş sürerken taraftarlar mücadeleyi şifresi canlı izleme yollarını arıyor. İşte 11'ler ve Trabzonspor - Fenerbahçe canlı maç izleme linki! 17 Ekim Süper Lig Trabzonspor - Fenerbahçe maçı şifresiz canlı yayın izleme seçeneği!
TRABZONSPOR - FENERBAHÇE MAÇI SAAT HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Trabzonspor - Fenerbahçe karşılaşması 17 Ekim Pazar günü saat 19:00'da başlayacak. Maç beIN Sports 1'de canlı (naklen) yayınlanacak.
Maçı canlı izlemek için aşağıdaki linki kopyalayıp yan sekmeden açabilirsiniz.
https://www.beinconnect.com.tr/kullanici/giris?r=%2Fcanli-tv%2Fbein-sports-haber
TRABZONSPOR - FENERBAHÇE MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ!
Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Edgar, Hugo, Denswil, Siopis, Berat, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Cornelius.
Fenerbahçe: Altay, Tisserand, Szalai, Kim, Osayi, Gustavo, Sosa, Ferdi, Mesut, Rossi, Berisha.
BİLETLER KISA SÜREDE BİTTİ!
Fenerbahçe- Trabzonspor maçının biletlerin tamamı tükendi. 7 Ekim'de satışa sunulan biletlere taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Pandemi nedeniyle yüzde 50 taraftarın alınacağı müsabakayı 19 bin 760 taraftarın izlemesi bekleniyor. Bu rakam pandemi sonrası Trabzonspor'un ulaşacağı en yüksek rakam olacak.
SARI LACİVERTLİ ENNER VALENCIA BELİRSİZLİĞİ!
Fenerbahçe, mücadele için Trabzon şehrine geç katılan Enner Valencia'nın riske edilmemesi ve maça 11'de başlamaması bekleniyor.
TRABZONSPOR'UN ZİRVE HEDEFİ!
Süper Lig'e hızlı bir giriş yapan iki ekip kozlarını paylaşacak. Zirve yarışı kıyasıya devam ediyor. İki takım da zirvede yer almak istiyor. Öte yandan Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetimindeki ilk Fenerbahçe gelibiyetini de elde etmek istiyor.
6 EKSİK İLE ÇIKACAK!
Trabzonspor'da Fenerbahçe maçı öncesi 6 eksik oyuncu var. Bordo-mavililerde Fode Koita, Abdulkadir Parmak, İsmail Köybaşı, Serkan Asan, Dorukhan Toköz'ün sakatlıkları bulunuyor. Marek Hamsik ise riske edilmeyecek.