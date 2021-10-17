Trabzonspor - Fenerbahçe canlı maç izle! 17 Ekim Süper Lig Trabzonspor - Fenerbahçe maçı şifresiz canlı yayın izle! İşte 11'ler...

FENERBAHÇE'NİN KULÜBESİ KATKI VERİYOR

Fenerbahçe kulübeden skora aldığı katkıyla öne çıkıyor. Pereira, 8 haftada yaptığı değişikliklerle 2 gol ve 3 asist buldu.Bordo-mavililerin hocası Abdullah Avcı ise bu alanda ligin en kötülerinden olup hiçbir katkı elde edemedi.

5. DEFA FENERBAHÇE

Bordo-mavili takım pazar günü Fenerbahçe ile oynayacağı maçla birlikte rakibini yeni stadyumda 5'inci kez ağırlayacak. Bugüne kadarki 4 maçta Fırtına 2 galibiyet, 1 beraberlik aldı ve 1 defa da kaybetti. Trabzonspor sahasında oynadığı son 5 büyük maçta galip gelemedi. 2 beraberlik aldı ve 3 kez yenildi.

FENERBAHÇE'DEN BAKASETAS'A ÖZEL ÖNLEM!

Özellikle Bakasetas'ı adım adım takip etmesi için bir oyuncusunu görevlendirecek olan Vitor Pereira'nin 2-1 kazandıkları Hatayspor karşılaşmasında olduğu gibi bu zorlu deplasmanda da topu rakibe bırakmayı planlıyor. Önceliği rakibini durdurmak olacak Fenerbahçe, hızlı hücumlarla Trabzon'da gol arayacak.

TISSERAND-KIM-SZALAI İLE SADECE 1 GOL!

Tisserand sakatlanana kadar savunmada Kim ve Szalai ile birlikte çok iyi bir uyum yakalamış, bu 3'lünün bir arada oynadığı 4 maçta Fenerbahçe kalesinde tek gol görmüştü.