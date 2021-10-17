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    • Spor
    • 17.10.2021 15:57
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    • 17.10.2021 15:57
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    Trabzonspor - Fenerbahçe canlı maç izle! 17 Ekim Süper Lig Trabzonspor - Fenerbahçe maçı şifresiz canlı yayın izle! İşte 11'ler...

    Süper Lig heyecanı 9. haftada Trabzonspor - Fenerbahçe derbisi ile devam ediyor. 17 Ekim Pazar (bugün) saat 19:00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek. Maça sayılı saatler kala binlerce futbolsever maçın hangi kanalda yayınlanacağını, 11'leri ve canlı izleme yollarını araştırıyor. İşte Trabzonspor - Fenerbahçe canlı maç izleme linki! 17 Ekim Süper Lig Trabzonspor - Fenerbahçe maçı şifresiz canlı yayın izle!

    takvim.com.tr
    Trabzonspor - Fenerbahçe canlı maç izle!

    Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor bugün sahasında Fenerbahçe 'yi konuk ediyor. Müsabaka Şenol Güneş Stadyumu'nda oynanacak. Muhtemel 11'ler belli oldu. Ligin 9. haftasının en önemli maç bugün Medical Park Stadyumu'nda oynanacak. Trabzonspor ile Fenerbahçe kozlarını paylaşacak. Maç için heyecanlı bekleyiş sürerken taraftarlar mücadeleyi şifresi canlı izleme yollarını arıyor. İşte 11'ler ve Trabzonspor - Fenerbahçe canlı maç izleme linki! 17 Ekim Süper Lig Trabzonspor - Fenerbahçe maçı şifresiz canlı yayın izleme seçeneği!

    TRABZONSPOR - FENERBAHÇE MAÇI SAAT HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

    Trabzonspor - Fenerbahçe karşılaşması 17 Ekim Pazar günü saat 19:00'da başlayacak. Maç beIN Sports 1'de canlı (naklen) yayınlanacak.

    Maçı canlı izlemek için aşağıdaki linki kopyalayıp yan sekmeden açabilirsiniz.

    https://www.beinconnect.com.tr/kullanici/giris?r=%2Fcanli-tv%2Fbein-sports-haber

    TRABZONSPOR - FENERBAHÇE MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ!

    Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Edgar, Hugo, Denswil, Siopis, Berat, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Cornelius.

    Fenerbahçe: Altay, Tisserand, Szalai, Kim, Osayi, Gustavo, Sosa, Ferdi, Mesut, Rossi, Berisha.

    BİLETLER KISA SÜREDE BİTTİ!

    Fenerbahçe- Trabzonspor maçının biletlerin tamamı tükendi. 7 Ekim'de satışa sunulan biletlere taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Pandemi nedeniyle yüzde 50 taraftarın alınacağı müsabakayı 19 bin 760 taraftarın izlemesi bekleniyor. Bu rakam pandemi sonrası Trabzonspor'un ulaşacağı en yüksek rakam olacak.

    SARI LACİVERTLİ ENNER VALENCIA BELİRSİZLİĞİ!

    Fenerbahçe, mücadele için Trabzon şehrine geç katılan Enner Valencia'nın riske edilmemesi ve maça 11'de başlamaması bekleniyor.

    TRABZONSPOR'UN ZİRVE HEDEFİ!

    Süper Lig'e hızlı bir giriş yapan iki ekip kozlarını paylaşacak. Zirve yarışı kıyasıya devam ediyor. İki takım da zirvede yer almak istiyor. Öte yandan Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetimindeki ilk Fenerbahçe gelibiyetini de elde etmek istiyor.

    6 EKSİK İLE ÇIKACAK!

    Trabzonspor'da Fenerbahçe maçı öncesi 6 eksik oyuncu var. Bordo-mavililerde Fode Koita, Abdulkadir Parmak, İsmail Köybaşı, Serkan Asan, Dorukhan Toköz'ün sakatlıkları bulunuyor. Marek Hamsik ise riske edilmeyecek.

        FENERBAHÇE'NİN KULÜBESİ KATKI VERİYOR

        Fenerbahçe kulübeden skora aldığı katkıyla öne çıkıyor. Pereira, 8 haftada yaptığı değişikliklerle 2 gol ve 3 asist buldu.Bordo-mavililerin hocası Abdullah Avcı ise bu alanda ligin en kötülerinden olup hiçbir katkı elde edemedi.

        5. DEFA FENERBAHÇE

        Bordo-mavili takım pazar günü Fenerbahçe ile oynayacağı maçla birlikte rakibini yeni stadyumda 5'inci kez ağırlayacak. Bugüne kadarki 4 maçta Fırtına 2 galibiyet, 1 beraberlik aldı ve 1 defa da kaybetti. Trabzonspor sahasında oynadığı son 5 büyük maçta galip gelemedi. 2 beraberlik aldı ve 3 kez yenildi.

        FENERBAHÇE'DEN BAKASETAS'A ÖZEL ÖNLEM!

        Özellikle Bakasetas'ı adım adım takip etmesi için bir oyuncusunu görevlendirecek olan Vitor Pereira'nin 2-1 kazandıkları Hatayspor karşılaşmasında olduğu gibi bu zorlu deplasmanda da topu rakibe bırakmayı planlıyor. Önceliği rakibini durdurmak olacak Fenerbahçe, hızlı hücumlarla Trabzon'da gol arayacak.

        TISSERAND-KIM-SZALAI İLE SADECE 1 GOL!

        Tisserand sakatlanana kadar savunmada Kim ve Szalai ile birlikte çok iyi bir uyum yakalamış, bu 3'lünün bir arada oynadığı 4 maçta Fenerbahçe kalesinde tek gol görmüştü.

        LİGDE FENERBAHÇE ÜSTÜN

        Trabzonspor ile Fenerbahçe, lig tarihinde 96 kez karşı karşıya geldi. Lig maçlarında Fenerbahçe 39, Trabzonspor 24 galibiyet aldı. 33 karşılaşmada da eşitlik bozulmadı. Sarı-lacivertlilerin ligdeki 126 golüne, bordo-mavililer 96 golle karşılık verdi. Geçtiğimiz sezon iki takım arasında oynanan maçları 3-1 ve 1-0'lık sonuçlarla Fenerbahçe kazanmıştı.

        TRABZON'DA TRABZONSPOR ÜSTÜN

        Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında Trabzon'da yapılan maçlarda bordo-mavili takımın üstünlüğü bulunuyor. Trabzon'da şu ana kadar yapılan resmi ve özel toplam 54 maçta Trabzonspor 23, Fenerbahçe 18 galibiyet aldı. Taraflar 13 karşılaşmada ise eşitliği bozamadı. Bu müsabakalarda Trabzonspor 62, Fenerbahçe ise 58 gol attı.
        Ligde Trabzon'daki 48 maçta ise Trabzonspor 18, Fenerbahçe'de 18 galibiyet elde etti. Trabzon'da oynanan 12 lig müsabakası ise beraberlikle tamamlandı. Trabzon'daki lig maçlarında bordo-mavililer 52, sarı-lacivertliler 56 gol kaydetti.

        EN FARKLI SKORLU GALİBİYETLER

        Fenerbahçe, Trabzonspor'u 5 Mart 1989'da Kadıköy'deki lig maçında 5-1, 2015-2016'da da Trabzon'da yarıda kalan lig müsabakasında 4-0 yendi. Trabzonspor ise Fenerbahçe karşısında tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerini, 11 Ağustos 1992'de Kadıköy'de Şenol Çorlu'nun jübile maçında 4-1, 26 Aralık 1976 ve 9 Mart 1991 tarihlerinde de Trabzon'daki lig maçlarında 3-0'lık sonuçlarla aldı.

        İki takım arasındaki en gollü maç, 6 Ekim 1990'da İstanbul'da oynandı. Toplam 8 gol atılan lig mücadelesinde Trabzonspor, Fenerbahçe'ye 5-3 üstünlük kurdu. Karadeniz ekibi ayrıca, 21 Mayıs 1994'te Ankara 19 Mayıs Stadı'nda yapılan Başbakanlık Kupası maçında ve 6 Nisan 1997'de

        Trabzon'daki lig müsabakasında rakibini 4-3'lük skorlarla mağlup etti.
        Fenerbahçe ise 17 Ekim 1992'de Hüseyin Avni Aker Stadı'ndaki gol düellosundan 4-3 galip ayrıldı, 2000-2001 sezonunda İstanbul'daki lig maçını 5-2 kazandı.
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