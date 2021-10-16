Başakşehir, Emre Belözoğlu ile ilk maçında Beşiktaş’ı 3 golle devirdi

Kartal'a büyük darbe... Siyah- Beyazlılar, Emre Belözoğlu yönetiminde ilk maçına çıkan Başakşehir'e deplasmanda 3-2 yenildi. 40. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Edin Visca'nın ceza sahasının dışından şutunda top kaleci Mert Günok'tan seken topu Okaka tamamladı: 1-0.

VOLKAN'DAN BÜYÜK BİR HATA

53'te Chadli karşı karşıya pozisyonda Mert'i geçemedi. 59'da kaleci Volkan'ın hatasını Teixeira affetmedi. 75'te Batshuayi'nin plasesini kaleci Volkan mükemmel bir şekilde kurtardı.

2 DAKİKADA SKOR 3-1'A GELDİ

83'te Okaka birkez daha sahneye çıktı ve Başakşehir 2-1 öne geçti. 85'te Gulbrandsen'in golüyle fark ikiye çıktı: 3-1. 90'da Beşiktaş penaltı kazandı. Michy Batshuayi skoru belirledi: 3-2.

SON 5 MAÇTA TAM 12 GOL YEDİ

Sezona müthiş bir savunma performansı ile başlayan Beşiktaş artık kalesini kapatamıyor. Dün Başakşehir'e 3-2 mağlup olan Siyah-Beyazlılar ligdeki son 5 maçta kalesinde tam 12 gol gördü. Antalyaspor'dan 2, Adana Demirspor'dan 3, Altay'dan 2, Sivasspor'dan 1 ve dün de Başakşehir'den 3 gol birden yiyen Beşiktaş'ın savunma performansı zorlu fikstür öncesinde taraftarları çok tedirgin ediyor.

MERT GÜNOK'TAN YİNE KRİTİK HATA

Sergen Yalçın dün Ersin'i kulübede oturturken, Mert Günok'a 11'de şans verdi. Tecrübeli eldiven Okaka'nın golünde büyük bir hata yaparken kalesinde yine güven veren bir performans sergilemedi.

HAKEME BÜYÜK İSYAN!

Beşiktaş'tan Başakşehir maçının hakemi Atilla Karaoğlan'a penaltı isyanı... Siyah-Beyazlılar dün ilk olarak 57. dakikada Caiçara'nın kendi ceza sahasında topla elle oynadığı gerekçesiyle penaltı bekledi. Hakem, 'devam' dedi. Ardından ise 71'de Kartal, Okaka'nın ceza sahasında Vida'yı çektiği gerekçesiyle 2. kez penaltı bekledi. Karaoğlan yine aynı görüşte değildi. Hakem maçın duraklama anlarında ise Lima'nın elle oynadığı topta penaltıyı verdi.

MAÇA ZOR YETİŞTİLER!

Beşiktaş kafilesi yoğun trafik nedeniyle Fatih Terim Stadı'na maçtan 1 saat 5 dakika önce giriş yapabildi. Siyah-Beyazlılar maça 30 dakika kala da ısınmaya çıktı.