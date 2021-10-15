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    • Spor
    • 15.10.2021 18:02
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    • 15.10.2021 18:06
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    Başakşehir - Beşiktaş | CANLI ANLATIM İZLE

    Son dakika spor haberleri... Süper Lig'in 9. haftasında Medipol Başakşehir sahasında Beşiktaş'ı konuk ediyor. Maçın canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

    Başakşehir - Beşiktaş | CANLI

    Süper Lig'in 9. haftasında Medipol Başakşehir sahasında Beşiktaş'ı konuk ediyor.

    Saat 20.00'de Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda başlayacak karşılaşmayı Hakem Atilla Karaoğlan'ın yönetecek.

    Başakşehir - Beşiktaş maçı canlı olarak beIN Sports'tan yayınlanacak.

    BAŞAKŞEHİR - BEŞİKTAŞ | CANLI&NBSP;
    Maçın canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

    MUHTEMEL 11'LER
    Başakşehir:     Volkan, Şener, Ravil, Leo Duarte, Lima, Mahmut, Ndayishimiye, Berkay, Deniz, Visca, Okaka

    Beşiktaş: Mert, Rosier, Vida, Welinton, Rıdvan, Josef, Oğuzhan, Atiba, Ghezzal, Güven, Batshuayi

    TAKIMLARIN DURUMU
    Ligdeki 8 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik ve bir yenilgi alan Beşiktaş 17 puan ile 3. sırada bulunuyor.



    Başakşehir'de Aykut Kocaman ile ayrılık sonrası yeni teknik direktör Emre Belözoğlu, takımının başındaki ilk resmi maçına çıkıyor.

    Başakşehir 15. sırada yer alıyor.
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    Başakşehir - Beşiktaş | CANLI
    Haberler Spor Başakşehir - Beşiktaş | CANLI ANLATIM İZLE
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