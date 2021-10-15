Başakşehir - Beşiktaş | CANLI ANLATIM İZLE

TAKIMLARIN DURUMU

Ligdeki 8 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik ve bir yenilgi alan Beşiktaş 17 puan ile 3. sırada bulunuyor.





Başakşehir'de Aykut Kocaman ile ayrılık sonrası yeni teknik direktör Emre Belözoğlu, takımının başındaki ilk resmi maçına çıkıyor.

Başakşehir 15. sırada yer alıyor.