Başakşehir - Beşiktaş | CANLI ANLATIM İZLE

Süper Lig'in 9. haftasında Medipol Başakşehir sahasında Beşiktaş'ı konuk ediyor.
Saat 20.00'de Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda başlayacak karşılaşmayı Hakem Atilla Karaoğlan'ın yönetecek.
Başakşehir - Beşiktaş maçı canlı olarak beIN Sports'tan yayınlanacak.
BAŞAKŞEHİR - BEŞİKTAŞ | CANLI&NBSP;
Maçın canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.
MUHTEMEL 11'LER
Başakşehir: Volkan, Şener, Ravil, Leo Duarte, Lima, Mahmut, Ndayishimiye, Berkay, Deniz, Visca, Okaka
Beşiktaş: Mert, Rosier, Vida, Welinton, Rıdvan, Josef, Oğuzhan, Atiba, Ghezzal, Güven, Batshuayi
TAKIMLARIN DURUMU
Ligdeki 8 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik ve bir yenilgi alan Beşiktaş 17 puan ile 3. sırada bulunuyor.
Başakşehir'de Aykut Kocaman ile ayrılık sonrası yeni teknik direktör Emre Belözoğlu, takımının başındaki ilk resmi maçına çıkıyor.
Başakşehir 15. sırada yer alıyor.