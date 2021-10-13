Gözyaşlarının bir sebebi varmış! İşte Stefan Kuntz gerçekleri...

Letonya maçında Burak Yılmaz'ın penaltı golüne çocuklar gibi sevinen maçın bitiş düdüğü ile birlikte elleriyle yüzünü kapatıp gözyaşlarını gizlemeye çalışan Stefan Kuntz maça damgasını vurmuştu.
Alman teknik adamın neden böylesine duygusal bir boşalma yaşadığı ise herkesin merak konusu olmuştu. Gerçekler ise ortaya çıktı.
Stefan Kuntz, 90+9'da gelen gol sonrası kazanılan maçın ardından böyle ağlamıştı.
KUNTZ İLK KEZ AİLE HASRETİ ÇEKİYOR
Teknik direktörlük kariyerinde ilk kez böylesine stresi yüksek bir görev kabul eden Stefan Kuntz, aynı zamanda ilk kez ailesinden bu kadar uzun bir süre ayrı kaldı. Bu iki önemli gerçeğe Letonya maçının kritik önemi de eklenince Alman hoca galibiyet sonrası gözyaşı döktü.
KATAR 2022'YE SONUNA KADAR İNANIYOR
Takım yenik durumdayken de inancını hiç kaybetmeyen Kuntz, son dakikada gelen galibiyet sonrası büyük bir rahatlama yaşadı. Alman teknik adam, karşılaşma sonrasında Dünya Kupası finallerine gitmeye olan inancını da dile getirerek ne kadar motive olduğunu da ortaya koydu.
BURAK YILMAZ KUNTZ'U İLK KEZ SEVİNDİRDİ!
Letonya-Türkiye maçı Alman basınında geniş yankı buldu. Kicker dergisi, "9 şiddetinde bir drama. Burak Yılmaz, Kuntz'un ilk kez sevinmesine izin verdi" başlığını kullanırken, "Son derece dramatik bir maçta Türkiye, teknik direktör Stefan Kuntz yönetiminde ilk kez kazandı ve böylece Dünya Kupası'na katılma şansını korudu" ifadelerine yer verildi. Bild gazetesi, "Türkiye çılgınlığı. Son dakika penaltısı Kuntz'u kurtardı" başlığını kullandı. Frankfurter Allgemeine gazetesi, "Kuntz ve Türkiye'den 99. dakikada dramatik galibiyet" başlığınıı kullandı.
MİLLİLER DÜN YURDA DÖNDÜ
2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu maçında Letonya'yı son dakika golüyle 2-1 mağlup eden A Milli Takımı, dün yurda döndü.
ÜMİT MİLLİLER ENİS'LE GÜLDÜ: 1-0
Türkiye Ümit Milli Futbol Takımımız, Avrupa U21 Şampiyonası Eleme Turu'nda Kazakistan'ı deplasmanda 1-0 yendi. Milli Takımımız'ın golü Enis Destan'dan geldi.