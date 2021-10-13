Gözyaşlarının bir sebebi varmış! İşte Stefan Kuntz gerçekleri...





Stefan Kuntz, 90+9'da gelen gol sonrası kazanılan maçın ardından böyle ağlamıştı.







KUNTZ İLK KEZ AİLE HASRETİ ÇEKİYOR

Teknik direktörlük kariyerinde ilk kez böylesine stresi yüksek bir görev kabul eden Stefan Kuntz, aynı zamanda ilk kez ailesinden bu kadar uzun bir süre ayrı kaldı. Bu iki önemli gerçeğe Letonya maçının kritik önemi de eklenince Alman hoca galibiyet sonrası gözyaşı döktü.



KATAR 2022'YE SONUNA KADAR İNANIYOR

Takım yenik durumdayken de inancını hiç kaybetmeyen Kuntz, son dakikada gelen galibiyet sonrası büyük bir rahatlama yaşadı. Alman teknik adam, karşılaşma sonrasında Dünya Kupası finallerine gitmeye olan inancını da dile getirerek ne kadar motive olduğunu da ortaya koydu.