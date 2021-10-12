Türkiye, Letonya'yı 97 yıl sonra yendi, ilk 2 şansımız devam etti!

Milli Takım uzatmada güldü... 2022 Dünya Kupası elemelerinde Stefan Kuntz yönetiminde ikinci maçına çıkan Ay-Yıldızlılar, Letonya'yı deplasmanda 2-1 yendi. Milliler böylece finallere gitme yolunda iddiasını sürdürdü. 25. dakikada Kerem'in uzaktan şutunu Ozols kontrol etti.

HAKAN'DAN ETKİLİ FRİKİK

29. dakikada Cengiz Ünder, açışını düzeltip ceza sahasına girmeden sert vurdu. Kaleci topu son anda kornere çeldi. 51. dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun etkili frikiği adeta direği yaladı.

SERDAR GİRDİ VE GOLÜNÜ ATTI

70. dakikada Merih'in kendi kalesine golüyle Letonya 1-0 öne geçti. 72. dakikada Burak'la gole yaklaştık ancak sonuç alamadık. 76'da Serdar Dursun sahneye çıktı ve skor 1-1 oldu.

ÇOK YÜKLENDİK, KAZANDIK

86. dakikada Cengiz vurdu, Ozols kurtardı. 90+1'de Burak boş pozisyonda istediği vuruşu yapamadı. Son saniyede penaltı kazandık. Burak penaltıdan golü attı ve maçı 2-1 kazandık.

SERDAR VE OZAN ÇIKTI ÇAĞLAR&ORKUN GİRDİ

Teknik direktör Stefan Kuntz, Kadıköy'de 1-1 berabere biten Norveç maçının 11'inde 2 değişiklik yaptı. Alman hoca cezası biten Çağlar'ı sakatlanan Serdar Aziz'in yerine oynattı. Ozan Tufan'ın yerine ise Orkun görev yaptı.

BURAK, HAKAN'I KIZDIRDI

İlk yarıda kaleye yakın bir bölgeden frikik kazandık. Burak Yılmaz hemen topu eline alıp vuruşu kullandı. Hakan Çalhanoğlu'nın buna çok sinirlenlenmesi dikkat çekti.

3 FORVETLİ SİSTEM ZAFERİ GETİRDİ

Milli Takımımız'ın başındaki 2. maçında ilk galibiyetini alan teknik direktr Stefan Kuntz yaptığı değişikliklerle alkış aldı. Letonya'nın golü sonrası önce Serdar Dursun sonra Halil Dervişoğlu'nu oyuna sokan Alman hoca, Burak'la beraber forveti 3'ledi. Büyük bir baskı kuran Ay-Yıldızlılar son saniyede galibiyete uzandı.

RİGA'DA 2500 TÜRK BÜYÜK DESTEK VERDİ

Daugava Stadı'ndaki maça futbolseverler büyük ilgi gösterdi. 2500 Türk taraftar da Letonya önünde Milliler'i destekledi.