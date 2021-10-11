Türkiye gruptan nasıl çıkar? İşte A Milli Takımımızın kalan maçları, puan durumu ve ihtimaller...

NORVEÇ'İN PUAN KAYBETMESİ GEREKİYOR

2 puan önümüzde yer alan Norveç'in önümüzdeki 2 maçta puan ya da puanlar kaybetmesini bekleyecek olan Milli takım Norveç'in puan kaybı yaşamaması halinde 2022 Dünya Kupasına veda edecek.