Türkiye gruptan nasıl çıkar? İşte A Milli Takımımızın kalan maçları, puan durumu ve ihtimaller...

A Milli Takımımız, Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 9. maçında Letonya ile karşı karşıya geldi. Kritik mücadeleyi A Milli Takımımız 2-1 kazandı. Milli Takımımıza galibiyeti getiren golleri Serdar Dursun 75' ve Burak Yılmaz 90+9' atarken Letonya'nın tek golünü Merih Demiral 70' (K.K) attı.
Son saniyede gelen golle Türkiye'nin gruptan çıkma umutları da yeniden yeşerdi. Peki Türkiye gruptan nasıl çıkar?
KALAN İKİ MAÇA KAZANMAK ZORUNDAYIZ
A Milli Takım'ımız Norveç beraberliğinin ardından 8. maçında Letonya'yı 2-1 mağlup ederek puanını 15'e çıkardı.
Kalan 2 maçını da kazanmak zorunda olan A Milli takım böylelikle grubu 21 puanla tamamlayacak.
NORVEÇ'İN PUAN KAYBETMESİ GEREKİYOR
2 puan önümüzde yer alan Norveç'in önümüzdeki 2 maçta puan ya da puanlar kaybetmesini bekleyecek olan Milli takım Norveç'in puan kaybı yaşamaması halinde 2022 Dünya Kupasına veda edecek.