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    • Spor
    • 12.10.2021 00:52
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    • 12.10.2021 01:02
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    Türkiye gruptan nasıl çıkar? İşte A Milli Takımımızın kalan maçları, puan durumu ve ihtimaller...

    Son dakika haberleri... A Milli Takımımız, Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 9. maçında Letonya ile karşı karşıya geldi. Kritik mücadeleyi A Milli Takımımız 2-1 kazandı. Bu sonuçla Türkiye'nin gruptan çıkma umutları da yeniden yeşerdi. Peki Türkiye gruptan nasıl çıkar? İhtimalle neler? İşte Türkiye'nin puan durumu ve kalan maçları...

    Türkiye gruptan nasıl çıkar?

    A Milli Takımımız, Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 9. maçında Letonya ile karşı karşıya geldi. Kritik mücadeleyi A Milli Takımımız 2-1 kazandı. Milli Takımımıza galibiyeti getiren golleri Serdar Dursun 75' ve Burak Yılmaz 90+9' atarken Letonya'nın tek golünü Merih Demiral 70' (K.K) attı.

    Son saniyede gelen golle Türkiye'nin gruptan çıkma umutları da yeniden yeşerdi. Peki Türkiye gruptan nasıl çıkar?

    KALAN İKİ MAÇA KAZANMAK ZORUNDAYIZ
    A Milli Takım'ımız Norveç beraberliğinin ardından 8. maçında Letonya'yı 2-1 mağlup ederek puanını 15'e çıkardı.

    Kalan 2 maçını da kazanmak zorunda olan A Milli takım böylelikle grubu 21 puanla tamamlayacak.

    NORVEÇ'İN PUAN KAYBETMESİ GEREKİYOR
    2 puan önümüzde yer alan Norveç'in önümüzdeki 2 maçta puan ya da puanlar kaybetmesini bekleyecek olan Milli takım Norveç'in puan kaybı yaşamaması halinde 2022 Dünya Kupasına veda edecek.

        2022 DÜNYA KUPASI G GRUBU PUAN DURUMU
        1- Hollanda: 19
        2- Norveç: 17
        3- Türkiye: 15
        4- Karadağ: 11
        5- Letonya: 5
        6- Cebelitarık: 0

        TÜRKİYE'NİN KALAN MAÇLARI
        Türkiye-Cebelitarık (13.11.2021)

        Karadağ-Türkiye (16.11.2021)
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