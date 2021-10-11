Letonya - Türkiye | CANLI ANLATIM İZLE

A Milli Takımımız, Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 9. maçında Letonya ile karşı karşıya geliyor.
Daugava Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı İsveç Futbol Federasyonundan Andreas Ekberg yönetecek.
Saat 21.45'te başlayacak mücadele TRT 1'den naklen yayınlanacak.
İLK 11'LER
Letonya:
Türkiye: Uğurcan, Zeki, Merih, Çağlar, Caner, Berat, Orkun, Cengiz, Hakan, Kerem, Burak.
EKSİKLER
A Milli Takım'da kart cezaları sona eren Çağlar Söyüncü, Ozan Kabak ve Orkun Kökçü bu karşılaşmada forma giyemiyor.
Ay-Yıldızlı ekibin Norveç'le oynadığı maçta, darbeye bağlı göz travması geçiren Serdar Aziz ile Norveç maçı sonrası sol el ikinci parmağındaki kırık nedeniyle operasyon geçiren Kenan Karaman kadroda yer almıyor.
Ev sahibi Letonya'nın en önemli isimlerinden Vladislavs Gutkovskis'in cezası sona erdi ve bu mücadelede formaya giyebilecek.
Milliler, Letonya ile yaptığı 5'i resmi, 2'si özel 7 maçtan birini kazandı, beşinde berabere kaldı, birini de yitirdi.
Türkiye ile Letonya arasında oynanan son 5 karşılaşma beraberlikle sona erdi.