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    • Spor
    • 11.10.2021 20:20
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    • 11.10.2021 21:31
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    Letonya - Türkiye | CANLI ANLATIM İZLE

    Son dakika haberleri... A Milli Takımımız, Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 9. maçında Letonya ile karşı karşıya geliyor. Kritik mücadelenin canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

    Letonya - Türkiye | CANLI

    A Milli Takımımız, Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 9. maçında Letonya ile karşı karşıya geliyor.

    Daugava Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı İsveç Futbol Federasyonundan Andreas Ekberg yönetecek.

    Saat 21.45'te başlayacak mücadele TRT 1'den naklen yayınlanacak.

    LETONYA - TÜRKİYE | CANLI
    Kritik mücadelenin canlı anlatımını takvim.com. tr üzerinden takip edebilirsiniz.

    İLK 11'LER
    Letonya:

    Türkiye: Uğurcan, Zeki, Merih, Çağlar, Caner, Berat, Orkun, Cengiz, Hakan, Kerem, Burak.

    EKSİKLER
    A Milli Takım'da kart cezaları sona eren Çağlar Söyüncü, Ozan Kabak ve Orkun Kökçü bu karşılaşmada forma giyemiyor.

    Ay-Yıldızlı ekibin Norveç'le oynadığı maçta, darbeye bağlı göz travması geçiren Serdar Aziz ile Norveç maçı sonrası sol el ikinci parmağındaki kırık nedeniyle operasyon geçiren Kenan Karaman kadroda yer almıyor.


    Ev sahibi Letonya'nın en önemli isimlerinden Vladislavs Gutkovskis'in cezası sona erdi ve bu mücadelede formaya giyebilecek.

    Milliler, Letonya ile yaptığı 5'i resmi, 2'si özel 7 maçtan birini kazandı, beşinde berabere kaldı, birini de yitirdi.

    Türkiye ile Letonya arasında oynanan son 5 karşılaşma beraberlikle sona erdi.

        A MİLLİ TAKIMIMIZ İLK VE TEK GALİBİYETİNİ 1924'TE ALDI
        İki ülke A milli futbol takımları arasındaki ilk maç, 22 Haziran 1924'te Riga'da yapıldı. Özel maçı Türkiye 3-1 kazandı, ay-yıldızlı ekibin gollerinin üçünü de Zeki Rıza Sporel attı.

        2004 Avrupa Şampiyonası Elemeleri play-off baraj maçlarında Letonya, 15 Kasım 2003 tarihinde Riga'da yapılan karşılaşmayı 1-0 kazandı. 19 Kasım 2003'te İstanbul'da, BJK İnönü Stadı'nda yapılan rövanş maçında 2-0 öne geçen Türkiye, üstünlüğünü koruyamadı ve kalesinde gördüğü 2 golle müsabaka 2-2 bitti. Eşleşmede kesin favori gösterilen Türkiye, final biletini sürpriz biçimde Letonya'ya kaptırdı.

        Türkiye ile Letonya 28 Mayıs 2013'te Almanya'nın Duisburg kentinde özel maçta karşılaştı. 3-3 biten maçta Türkiye'nin gollerini Olcay Şahan, Selçuk İnan ve Veysel Sarı kaydetti.

        2016 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde 13 Ekim 2014'te Riga'da yapılan maç 1-1 sonuçlandı. Ay-yıldızlı ekibin golü Bilal Kısa'dan geldi. 3 Eylül 2015'te Konya'da oynanan grubun diğer maçı da 1-1 sona erdi.

        Milli takım, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda 30 Mart 2021'de Letonya'yı İstanbul'da konuk ettiği maçta iki kez, iki farklı öne geçmesine rağmen sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı.

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