Formula 1’in İstanbul ayağında zafer Finli Bottas’ın oldu

Formula 1'in İstanbul ayağı müthiş bir yarışa sahne oldu... Büyük yarışı Mercedes'in Finli pilotu Valtteri Bottas kazandı. Yağmur nedeniyle pilotların zaman zaman zor anlar yaşadığı yarış nefes keserken, tribünleri dolduran yaklaşık 80 bin kişi de renkli görüntülere sahne oldu. 58 tur sonunda ikinciliği Red Bull Racing'ten Max Verstappen, üçüncülüğü ise Sergio Perez elde etti.

Güç ünitesinde içten yanmalı motoru değiştirdiği için, sıralama turlarında en iyi dereceyi yapmasına karşın 10 sıra ceza alan ve yarışa 11. sırada başlayan Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton, İstanbul Park'taki zorlu mücadeleyi 5. sırada tamamladı. Intercity İstanbul Park'ta yarışı birinci sırada tamamlayan Valtteri Bottas, bu sezonki ilk zaferini elde ederken, damalı bayrağı ikinci sırada gören Max Verstappen de pilotlar sıralamasında, Lewis Hamilton'ı geride bırakarak puanını 262.5 yaptı ve liderliğe yükseldi.

Takımlar sıralamasında ise Mercedes zirvedeki yerini korudu. Formula 1'de sezonun 16. yarışı olan Türkiye Grand Prix'in ardından yarışı birinci bitiren Valtteri Bottas'a kupasını Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop verdi.

BU PİSTİ ÇOK DAHA FAZLA SEVİYORUM

Formula 1'de birinciliği elde eden Mercedes pilotu Bottas, "Kolay bir yarış olmadı. Tempom iyiydi ama şartlar kolay değildi. Yarışı bitirip galibiyeti almayı kazandım. Tribünlerden çok destek vardı, artık bu pisti çok daha fazla seviyorum" diye konuştu.