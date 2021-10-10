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    • 10.10.2021 22:15
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    • 10.10.2021 22:17
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    İspanya - Fransa | CANLI ANLATIM İZLE

    UEFA Uluslar Ligi'nde finalinde Fransa ile İspanya ile karşı karşıya geliyor. Kritik mücadelenim canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

    İspanya - Fransa | CANLI

    UEFA Uluslar Ligi'nde finalinde Fransa ile İspanya ile karşı karşıya geliyor.

    TRT SPOR'dan canlı yayınlanan kritik mücadelenim canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

    İSPANYA-FRANSA İLK 11'LER
    İspanya: Unai Simon, Alonso, Eric Garcia, Aymeric Laporte, Cesar Azpilicueta; Sergio Busquets, Rodri, Gavi; Mikel Oyarzabal, Pablo Sarabia, Ferran Torres.

    Fransa: Hugo Lloris; Kimpembe , Jules Kounde, Raphael Varane; Theo Hernandez, Benjamin Pavard, Aurelien Tchouameni, Paul Pogba; Antoine Griezmann, Karim Benzeman, Kylian Mbappe

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