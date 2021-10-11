Arjantin-Uruguay maçında Fernando Muslera'dan akılalmaz hata! Messi şut bile atmadan gol attı

Arjantin ile Uruguay, 2022 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde karşı karşıya geldi. El Monumental'de oynanan maçı Arjantin 3-0 gibi farklı bir skorla kazandı. Ev sahibinin gollerini 38. dakikada Lionel Messi, 44. dakikada Rodrigo de Paul ve 62. dakikada Lautero Martinez kaydetti.

Galatasaray'ın kaptanı Fernando Muslera, maçın tamamında forma giydi.