Formula 1 İstanbul Grand Prix'sinin kazananı belli oldu! Zafer Mercedes pilotu Valtteri Bottas'ın
200 ülkeden canlı yayınlanan Formula 1 İstanbul Grand Prix saat 15.00'te başladı. Yarış öncesi tüm takımlar hazırlıklarını yaparken pist görevlileri de bütün önlemleri aldı. Salgın nedeniyle geçtiğimiz yıl seyircisiz düzenlenen Türkiye Grand Prix'si bu yıl yarı kapasiteyle gerçekleştirildi. Intercity İstanbul Park Pisti'nde ıslak zeminde yapılan ve nefesleri kesen 58 turlu dev yarışta damalı bayrağı ilk geçen Mercedes pilotu Valtteri Bottas oldu. Fin pilot böylelikle bu sezonun ilk, kariyerinin ise 10. zaferini elde etmiş oldu.
10.10.2021 11:39
- Son Güncelleme: 10.10.2021 17:22
5.3 kilometrelik Intercity İstanbul Park Pisti'nde 58 tur üzerinden yapılacak dev yarış saat 15.00'te başladı.