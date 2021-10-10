Vav TV İzle
Haberler Spor Formula 1 İstanbul Grand Prix'sinin kazananı belli oldu! Zafer Mercedes pilotu Valtteri Bottas'ın

Formula 1 İstanbul Grand Prix'sinin kazananı belli oldu! Zafer Mercedes pilotu Valtteri Bottas'ın

200 ülkeden canlı yayınlanan Formula 1 İstanbul Grand Prix saat 15.00'te başladı. Yarış öncesi tüm takımlar hazırlıklarını yaparken pist görevlileri de bütün önlemleri aldı. Salgın nedeniyle geçtiğimiz yıl seyircisiz düzenlenen Türkiye Grand Prix'si bu yıl yarı kapasiteyle gerçekleştirildi. Intercity İstanbul Park Pisti'nde ıslak zeminde yapılan ve nefesleri kesen 58 turlu dev yarışta damalı bayrağı ilk geçen Mercedes pilotu Valtteri Bottas oldu. Fin pilot böylelikle bu sezonun ilk, kariyerinin ise 10. zaferini elde etmiş oldu.

10.10.2021 11:39 - Son Güncelleme: 10.10.2021 17:22
CANLI | Formula 1 İstanbul Grand Prix’si başladı! İstanbul Park’tan canlı anlatım

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, İstanbul'un ev sahipliği yapacağı Türkiye Grand Prix'siyle sürüyor. Dün yapılan sıralama turunun ardından gözler sezonun 16. etabına çevrildi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
CANLI | Formula 1 İstanbul Grand Prix’si başladı! İstanbul Park’tan canlı anlatım

5.3 kilometrelik Intercity İstanbul Park Pisti'nde 58 tur üzerinden yapılacak dev yarış saat 15.00'te başladı.

CANLI | Formula 1 İstanbul Grand Prix’si başladı! İstanbul Park’tan canlı anlatım

Bu sezon şampiyonluk mücadelesi veren pilotlardan Red Bull pilotu Max Verstappen 7, Mercedes'ten Lewis Hamilton ise Türkiye Grand Prix'sine kadar 5 yarış galibiyeti elde etti.

CANLI | Formula 1 İstanbul Grand Prix’si başladı! İstanbul Park’tan canlı anlatım

Salgın nedeniyle geçtiğimiz yıl seyircisiz düzenlenen Türkiye Grand Prix'si bu yıl yarı kapasiteyle gerçekleştirildi.

CANLI | Formula 1 İstanbul Grand Prix’si başladı! İstanbul Park’tan canlı anlatım

240 bin kişilik kapasiteye sahip Intercity İstanbul Park'ta satışa çıkarılan 100 bin bilet tükendi.

SON DAKİKA