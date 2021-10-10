Hamilton İstanbul Park’ta pist rekoru kırdı! Ancak cezası olduğu için pole pozisyonu Bottas’ın

Formula 1 Dünya Şampiyonası Rolex Türkiye Grand Prix'inde sıralama turları koşuldu. Bugün saat 15.00'te başlayacak olan yarışta Mercedes pilotu Lewis Hamilton, 1:22,868'lik derecesiyle pist rekoru kırarak pole pozisyonun sahibi oldu.

Ancak 10 sıra cezası alan Hamilton, bugünkü yarışta 11. sırada start alacak. Intercity İstanbul Park'ta ilk sırada Mecedes pilotu Bottas yer alacak. Red Bull pilotu Max Verstappen ikinci, Ferrari pilotu Charles Leclerc de bugünkü final üçüncü sırada başlayacak olan pilotlar oldu.

Lewis Hamilton, güç ünitesinde içten yanmalı motoru değiştirdiği için 10 sıra geriden başlama cezası almıştı. İstanbul Park'ta final bugün saat 15.00'te koşulacak. Yarış S Sport'tan yayınlanacak.

TÜRKİYE'DE OLMAK GERÇEKTEN İNANILMAZ

Mercedes pilotu Lewis Hamilton, "Türkiye'ye geri dönmek çok güzel. Geçen yıl benim ve takımım için inanılmazdı. Yarın (bugün) zor bir yarış olacak" dedi.

TUZLA BELEDİYESİ'NDEN FORMULA 1 AYARI!

Sanal alem dün öğle saatlerinde bu paylaşımla sarsıldı! Mercedes, kendi pilotlarının antrenman sonuçlarını belediye araçlarının fotoğrafıyla açıkladı. Tuzla Belediyesi ise kendi şoförlerinin isimleriyle bir paylaşım yaparak karşılık verdi.