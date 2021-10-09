Wilder Fury maçı canlı izle! Wilder Fury maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Deontay Wilder ile Tyson Fury maçı için heyecanlı bekleyiş sona erdi. İki rakip Dünya Boks Konseyi (WBC) ağır sıklet kemeri için üçüncü maçlarına çıkıyor. Bu kapsamda Wilder Fury maçı canlı izle seçeneği maçı merak edenler tarafından heyecanla araştırılıyor. Peki, Wilder Fury maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...
WİLDER FURY MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Binlerce kişinin heyecanla beklediği Deontay Wilder ile Tyson Fury maçı 10 Ekim Pazar günü TSİ 04.00'te başlayacak. Maç S Sport Plus kanalından naklen yayınlanacak.
S SPORT CANLI NASIL İZLENİR?
S Sport'u izlemeniz için üye olmanız gerekiyor. www.ssport.tv internet adresini ziyaret ederek üyelikle ilgili detaylı bilgi edinebilirsiniz.
İlk olarak 2 Aralık 2018'de karşılaşan iki boksorun mücadelesi berabere sonuçlanmıştı. 23 Şubat 2020'de yapılan ikinci karşılaşmayı 7. rauntta teknik nakavtla kazanan Tyson Fury, Dünya Boks Konseyi (WBC) kemerinin yeni sahibi olmuştu.
İngiliz boksör, kariyeri boyunca çıktığı 31 maçta 30 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Tek yenilgisini 32 yaşındaki boksör karşında alan Wilder'ın ise 44 karşılaşmada 42 galibiyet ve 1 de beraberliği bulunuyor.
Fury'nin Wilder'ı mağlup etmesi halinde, Dünya Boks Birliği (WBA), Dünya Boks Organizasyonu (WBO) ve Uluslararası Boks Federasyonu (IBF) ağır sıklet kemerlerini elinde bulunduran Büyük Britanyalı Anthony Joshua ile karşılaşması bekleniyor.