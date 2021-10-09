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    • Spor
    • 10.10.2021 02:48
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    • 10.10.2021 02:48
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    Wilder Fury maçı canlı izle! Wilder Fury maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

    24 Temmuz'da gerçekleştirilmesi beklenen Wilder ve Fury maçı ertelenmişti. Maçın ertelenme nedeni ise Fury'nin koronavirüse yakalanması olarak açıklanmıştı. Deontay Wilder ile Tyson Fury maçının tarihi belli olunca binlerce kişi heyecanla maçı beklemeye başladı. Wilder Fury maçı canlı izle seçeneği bu kapsamda gece saatlerinde araştırılıyor. Peki, Wilder Fury maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte merak edilenler...

    Wilder Fury maçı canlı izle!

    Deontay Wilder ile Tyson Fury maçı için heyecanlı bekleyiş sona erdi. İki rakip Dünya Boks Konseyi (WBC) ağır sıklet kemeri için üçüncü maçlarına çıkıyor. Bu kapsamda Wilder Fury maçı canlı izle seçeneği maçı merak edenler tarafından heyecanla araştırılıyor. Peki, Wilder Fury maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...

    WİLDER FURY MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

    Binlerce kişinin heyecanla beklediği Deontay Wilder ile Tyson Fury maçı 10 Ekim Pazar günü TSİ 04.00'te başlayacak. Maç S Sport Plus kanalından naklen yayınlanacak.

    S SPORT CANLI NASIL İZLENİR?

    S Sport'u izlemeniz için üye olmanız gerekiyor. www.ssport.tv internet adresini ziyaret ederek üyelikle ilgili detaylı bilgi edinebilirsiniz.

    İlk olarak 2 Aralık 2018'de karşılaşan iki boksorun mücadelesi berabere sonuçlanmıştı. 23 Şubat 2020'de yapılan ikinci karşılaşmayı 7. rauntta teknik nakavtla kazanan Tyson Fury, Dünya Boks Konseyi (WBC) kemerinin yeni sahibi olmuştu.

    İngiliz boksör, kariyeri boyunca çıktığı 31 maçta 30 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Tek yenilgisini 32 yaşındaki boksör karşında alan Wilder'ın ise 44 karşılaşmada 42 galibiyet ve 1 de beraberliği bulunuyor.

    Fury'nin Wilder'ı mağlup etmesi halinde, Dünya Boks Birliği (WBA), Dünya Boks Organizasyonu (WBO) ve Uluslararası Boks Federasyonu (IBF) ağır sıklet kemerlerini elinde bulunduran Büyük Britanyalı Anthony Joshua ile karşılaşması bekleniyor.

        MAÇ ÖNCESİ GERGİNLİK BAŞLADI

        WBC ağırsıklet şampiyonu maçı öncesi 33 yaşındaki Britanyalı boksör Tyson Fury, ABD'li rakibi 35 yaşındaki Deontay Wilder'a yönelik çok sert ifadeler kullanarak maç öncesi gerilimi tırmandırdı.

        WILDER KÜFÜR ETMİŞTİ

        Deontay Wilder, geçtiğimiz günlerde Fury'nin aralarında oynanan ikinci maçta hile yaptığını ve onun korkak olduğunu söylerek Büyük Britanyalı boksöre küfür etmişti. İkili, olası bir kavga ihtimaline karşı maç öncesi yapılan basın toplantısında hiç yakınlaştırılmadı.

        FURY: WILDER UMURUMDA DEĞİL

        Tyson Fury, Wilder'ın açıklamalarına binlerce boks severlerin önünde cevap verdi: "Wilder umurumda değil, çünkü o hasta biri. Beni, kendi antrenörünü ve hakemi suçladı. Yenilgiyi hazmedemedi."

            "O ÇOK KÜÇÜK VE ZAYIF BİRİ... NAKAVT EDECEĞİM"

            "Onu rövanş maçında yok ettim. Onu yine yere sereceğim. O çok küçük ve zayıf biri… Onu nakavt ettim ve yine nakavt edeceğim!"

            Wilder, Fury'nin maçlarda hile yaptığını eldivenlerinin içine sert cisimler koyduğunu iddia etmişti. 35 yaşındaki boksör, son yenilgiden sonra antrenörünü kovmuş ve yerine Malik Scott'u getirmişti. Wilder, maç öncesi Fury'i yere sermek için intikam sözü vermişti.

            "KAYBEDECEK BİR ŞEYİM YOK"

            Wilder son olarak şunları söyledi: "İddialarımdan dolayı pişman değilim. Buna inanarak mezara gideceğim. O hile yapıyor. Bu konuda eminim. Kaybedecek bir şeyim yok. Maça konsantre olmuş durumdayım.
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