Wilder Fury maçı canlı izle! Wilder Fury maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

"O ÇOK KÜÇÜK VE ZAYIF BİRİ... NAKAVT EDECEĞİM"

"Onu rövanş maçında yok ettim. Onu yine yere sereceğim. O çok küçük ve zayıf biri… Onu nakavt ettim ve yine nakavt edeceğim!"

Wilder, Fury'nin maçlarda hile yaptığını eldivenlerinin içine sert cisimler koyduğunu iddia etmişti. 35 yaşındaki boksör, son yenilgiden sonra antrenörünü kovmuş ve yerine Malik Scott'u getirmişti. Wilder, maç öncesi Fury'i yere sermek için intikam sözü vermişti.

"KAYBEDECEK BİR ŞEYİM YOK"

Wilder son olarak şunları söyledi: "İddialarımdan dolayı pişman değilim. Buna inanarak mezara gideceğim. O hile yapıyor. Bu konuda eminim. Kaybedecek bir şeyim yok. Maça konsantre olmuş durumdayım.