Formula 1'de Türkiye Grand Prix'si sıralama turları sona erdi! Pole pozisyonunun sahibi belli oldu
Formula 1'de heyecan Türkiye Grand Prix'siyle devam ediyor... Antrenman turlarının ardından 9 Ekim Cumartesi günü koşulan sıralama turunda günün en hızlısı Lewis Hamilton oldu. İngiliz pilotun 10 sıra grid cezası bulunuyor. Bu nedenle yarışa bir başka Mercedes pilotu olan Valtteri Bottas ilk sıradan başlayacak. Pek çok pilotun araç hakimiyetinde zorlandığı ve spin attığı sıralama turlarının ardından Formula 1 Türkiye Grand Prix'si, 10 Ekim Pazar günü 15.00'te 58 tur üzerinden yapılacak yarışla sona erecek.
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, İstanbul'un ev sahipliği yapacağı Türkiye Grand Prix'siyle sürüyor. Bugün yapılan sıralama turunun ardından pole pozisyonunun sahibi belli oldu. Sezonun 16. etabı, 5,3 kilometrelik Intercity İstanbul Park Pisti'nde 58 tur üzerinden yapılacak. İşte detaylar...
Lewis Hamilton'ın zirvede tamamlandığı yarışta, Hamilton'ın cezası nedeniyle Mercedes pilotu Valtteri Bottas pole pozisyonunun sahibi oldu.
1. ELEME SEANSINDAKİ DERECELER
1. eleme seansı neredeyse yağmur ile birlikte başladı. Pilotların tamamı yoğun yağış ihtimaline karşılık yeşil ışıkla birlikte pistte tur atmaya başladılar. Araçlar pistte turladıkça asfalt daha çok kurumaya başladı ve giderek daha iyi dereceler geldi. İlk turlarda pilotlar üst üste spin atarken, dakikalar geçtikçe hatalar azaldı.
Lewis Hamilton, 1. eleme seansında İstanbul Park'ın en hızlı sıralama turu derecesi rekorunu 1.24.585 ile kırdı ve en hızlı pilot oldu. İlk bölümün en büyük sürprizi ise Haas pilotu Mick Schumacher'in 2. eleme seansına kalması oldu.
Bu eleme seansında McLaren'den Daniel Ricciardo, Williams'tan Nicholas Latifi, Alfa Romeo pilotları Antonio Giovinazzi ve Kimi Raikkonen, Haas'tan Nikita Mazepin elenen isimler oldular.