Formula 1’de Türkiye Grand Prix’si sıralama turları sona erdi! Pole pozisyonunun sahibi belli oldu

1. ELEME SEANSINDAKİ DERECELER

1. eleme seansı neredeyse yağmur ile birlikte başladı. Pilotların tamamı yoğun yağış ihtimaline karşılık yeşil ışıkla birlikte pistte tur atmaya başladılar. Araçlar pistte turladıkça asfalt daha çok kurumaya başladı ve giderek daha iyi dereceler geldi. İlk turlarda pilotlar üst üste spin atarken, dakikalar geçtikçe hatalar azaldı.

Lewis Hamilton, 1. eleme seansında İstanbul Park'ın en hızlı sıralama turu derecesi rekorunu 1.24.585 ile kırdı ve en hızlı pilot oldu. İlk bölümün en büyük sürprizi ise Haas pilotu Mick Schumacher'in 2. eleme seansına kalması oldu.

Bu eleme seansında McLaren'den Daniel Ricciardo, Williams'tan Nicholas Latifi, Alfa Romeo pilotları Antonio Giovinazzi ve Kimi Raikkonen, Haas'tan Nikita Mazepin elenen isimler oldular.