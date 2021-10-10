Formula 1 İstanbul (Türkiye Grand Prix) saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? Formula 1 İstanbul s sports canlı izle linki!





Türkiye Grand Prix'sine kadar oluşan takımlar klasmanının ilk 5 sırası şu şekilde:



1. Mercedes: 397,5



2. Red Bull: 364,5



3. McLaren: 234



4. Ferrari: 216,5



5. Alpine: 103

F1 Türkiye Grand Prix'sinde 'pole' pozisyonu yarışın anahtarı

Formula 1'de şu ana kadar 8 kez düzenlenen Türkiye Grand Prix'sinin 5'ini pole pozisyonunu elde eden pilotlar kazandı.



Kimi Raikkonen 2005'te, Felipe Massa 2006, 2007 ve 2008'de, Sebastian Vettel 2011'de pole pozisyonundan başladıkları yarışta galip gelmeyi başardı.



Sıralama turlarının 2009'daki galibi Sebastian Vettel, 2010'da sıralama turlarını ilk sırada tamamlayan Mark Webber ve geçen yılın en hızlı tur atan ismi Lance Stroll, yarışta bu avantajlarını kullanamadı.

2009 ve 2010'da ikinciler şampiyonluğa ulaştı

İstanbul Park Pisti'nde 2009 ve 2010 yıllarında sıralama turlarını ikinci sırada tamamlayan pilotlar, yarışta ilk sırayı aldı.



Jenson Button, ikincilikten başladığı 2009 Türkiye Grand Prix'sinde pole pozisyonu sahibi Sebastian Vettel'i geçmeyi başardı. Button böylece İstanbul'da pole pozisyonunda başlayan sürücünün kazanma geleneğini sonlandırdı.



2010'da sıralama turlarının galibi Mark Webber olurken yarışa ikinci sıradan başlayan Lewis Hamilton, 58 turun ardından damalı bayrağı rakiplerinin önünde gördü.



Hamilton, büyük çekişmeye sahne olan geçen sezonki yarışa altıncı sıradan başlarken, damalı bayrağı ilk sırada geçerek kariyerinin 7. şampiyonluğunu ilan etti.