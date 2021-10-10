Formula 1 İstanbul (Türkiye Grand Prix) saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? Formula 1 İstanbul s sports canlı izle linki!

Formula 1 yarışları için beklenen gün geldi çattı. Aylardır bu anı bekleyen Formula tutkunları Türkiye Grand Prix yarışı için gerekli bilgileri araştırmaya başladı. İstanbul'un ev sahipliği yapacağı Türkiye Grand Prix yarışı Intercity İstanbul Park Pisti'nde 58 tur üzerinden gerçekleştirilecek. Yarışseverler kanal ve saat bilgisini araştırmaya başladı. Peki, Peki, Formula 1 İstanbul (Türkiye Grand Prix) saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? Türkiye Grand Prix canlı yayın bilgileri haberimizde yer alıyor!
FORMULA 1 YARIŞLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDAN CANLI YAYINLANACAK?
Sıralama turları, 9 Ekim Cumartesi saat 15.00'te başlayacak. Yarış ise 10 Ekim Pazar günü aynı saatte gerçekleştirilecek. Yarışlar S Sport kanalından canlı olarak yayınlanacak.
Formula 1'de şu ana kadar 8 kez düzenlenen Türkiye Grand Prix'sinin 5'ini pole pozisyonunu elde eden pilotlar kazandı.
YARIŞSEVERLERİN ÖZLEMİ SONA ERİYOR
Salgın nedeniyle geçen yıl seyircisiz düzenlenen Türkiye Grand Prix'si bu yıl yarı kapasiteyle gerçekleştirilecek.
240 bin kişilik kapasiteye sahip Intercity İstanbul Park'ta satışa çıkarılan 100 bin biletin tamamına yakını tükendi.
İngiltere'nin salgın nedeniyle oluşturduğu kırmızı listeden Türkiye'yi çıkarmasının da etkisiyle bu hafta sonu yaklaşık 40 bin yabancı sporseverin yarışı tribünden izlemesi bekleniyor.
Türkiye Grand Prix'sini 70'i yabancı olmak üzere 100'den fazla basın mensubu da yerinden takip edecek.
Formula 1'de yer alan takımlar yoğun bir çalışmanın ardından hazırlıklarını tamamladı. Yarış için Sabiha Gökçen Havalimanı'na 10 jumbo jet inerken, Pendik Limanı'na da 500 tırlık malzeme gemilerle getirildi.