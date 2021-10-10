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    Beşiktaş yönetimi Ocak’ta yoğun mesai yapacak! Kartal'dan stopere çifte harekat

    Beşiktaş yönetimini ocak ayında ciddi bir transfer dönemi bekliyor. Stopere yerli takviyesi yapmayı planlayan bunun için hem Kaan Ayhan'ın menajeri hem de Sassuolo kulübü ile temasa geçmişti. Beşiktaşlı kurmaylar Vida'nın durumuna göre de yaz transfer sezonunu beklemeden 2. stoper için de adım atacak. Vida sözleşme uzatırsa yönetim tüm mesaisini Kaan Ayhan için verecek.

    Kartal’dan stopere çifte harekat

    Beşiktaş yönetimini ocak ayında ciddi bir transfer dönemi bekliyor. Stopere yerli takviyesi yapmayı planlayan bunun için hem Kaan Ayhan'ın menajeri hem de Sassuolo kulübü ile temasa geçmişti. Beşiktaşlı kurmaylar Vida'nın durumuna göre de yaz transfer sezonunu beklemeden 2. stoper için de adım atacak. Vida sözleşme uzatırsa yönetim tüm mesaisini Kaan Ayhan için verecek.

    Aksi halde hem Kaan Ayhan hem de bonservisi elinde olan Fransız stoper Eliaquim Mangala'ya teklif yapılacak. Öncelikle Vida'nın cevabı beklenecek. Hırvat oyuncudan sonuç alınamazsa Mangala ve Kaan için temaslar sıklaşacak.

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    Haberler Spor Beşiktaş yönetimi Ocak’ta yoğun mesai yapacak! Kartal'dan stopere çifte harekat
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