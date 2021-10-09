Mercedes paylaştı sosyal medya yıkıldı: Russel ve Hamilton'ın yerine bizim çocuklar!

Sıralama turlarının zorlu geçtiğini belirten 36 yaşındaki Hamilton, "Pist, tutuş açısından kesinlikle harika. Ancak yağmur nedeniyle hala nemli bölgeler vardı ve lastiklerin ısınması zaman aldı. Burada geçiş kolay değil. Yarın hepimiz aynı lastikle yarışa başlayacağız, üst sıralara yükselmenin zor olacağını düşünüyorum. Arkadaki düzlük oldukça uzun, neler yapabileceğimize bakacağız." diye konuştu.

İstanbul Park'a gelen yarışseverlerden övgüyle bahseden Hamilton, "Türkiye'ye geri dönmek çok güzel. Geçen yıl benim ve takımım için inanılmazdı. Çok iyi bir seyirci var. Umarım onlara yarın heyecanlı bir yarış izletiriz." ifadelerini kullandı.

Takım arkadaşının cezası nedeniyle yarışa ilk sıradan başlayacak Mercedes'in Fin pilotu Valtteri Bottas ise, "Hamilton minimum cezayı aldı, ben ilk sıradayım. Yarın kendi yarışıma odaklanacağım ve iyi bir tempo yakalamaya çalışacağım." şeklinde görüş belirtti.