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    • Spor
    • 09.10.2021 17:06
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    • 09.10.2021 17:28
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    Mercedes paylaştı sosyal medya yıkıldı: Russel ve Hamilton'ın yerine bizim çocuklar!

    Formula 1'de son şampiyon Mercedes, kendi pilotlarının antrenman sonuçlarını Tuzla Belediyesi araçlarının fotoğrafıyla açıkladı. Tuzla Belediyesi ise kendi şoförlerinin isimleriyle bir paylaşım yaparak karşılık verdi. Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı da Mercedes takımının patronu Toto Wolff için "Hey Toto! Önümüzdeki sene için Russel ve Hamilton'ın yerine bizim çocukları mı düşünüyorsun" şeklinde bir paylaşım yaptı. Öte yandan F1 Türkiye Grand Prix'sinin sıralama turlarında ikinci olan Mercedes pilotu Valtteri Bottas, Lewis Hamilton'ın cezası nedeniyle yarın düzenlenecek yarışa ilk cepten başlayacak.

    takvim.com.tr
    AA
    Russel ve Hamilton’ın yerine bizim çocuklar!

    Dünyanın en büyük motor sporları organizasyonu olan Formula 1'de heyecan, Türkiye Grand Prix'nde yaşanıyor.



    Bugün pilotlar sıralama turları öncesinde antrenman seansını gerçekleştirdiler. Bu sırada etkili olan yağışı pist üzerinde oluşturduğu su birikintilerini temizlemek için Tuzla Belediyesi Yol Süpürme Araçları piste çıktı.

    Geçen sene de tüm dünyanın gündemine giren araçlar, bu sene de konuşulmaya başlandı.




        SOSYAL MEDYADA KONUŞULDU
        Formula 1'in son şampiyon takımı Mercedes'in antrenman seansında etkili olamayan Hamilton ve Bottas için Tuzla Belediyesi'nin Yol Süpürme Araçları'nın görselini kullanması sosyal medyada çok konuşuldu.

        YAZICI'DAN WOLFF'A: BİZİM ÇOCUKLARI MI DÜŞÜNÜYORSUN
        Başkan Yazıcı da Mercedes takımının Ceo'su Toto Wolff'e seslenerek;" Hey Toto! önümüzdeki sene için Russel ve Hamilton'ın yerine bizim çocukları mı düşünüyorsun" dedi. Başkan Yazıcı'nın bu paylaşımı sosyal medyada birçok kullanıcı tarafından paylaşıldı.




        Öte yandan F1 Türkiye Grand Prix'sinin sıralama turlarında ikinci olan Mercedes pilotu Valtteri Bottas, Lewis Hamilton'ın cezası nedeniyle yarın düzenlenecek yarışa ilk cepten başlayacak.


        TÜRKİYE'YE GERİ DÖNMEK ÇOK GÜZEL
        Formula 1 takımlarından Mercedes'in pilotu Lewis Hamilton, "Türkiye'ye geri dönmek çok güzel. Geçen yıl benim ve takımım için inanılmazdı." dedi.

        Türkiye Grand Prix'sinin sıralama turlarını ilk sırada tamamlamasına karşın içten yanmalı motorunu değiştirdiği için 10 sıra geriden başlama cezası alan Büyük Britanyalı pilot, yarınki yarış öncesinde İstanbul Park Pisti'nde açıklamalarda bulundu.

            Sıralama turlarının zorlu geçtiğini belirten 36 yaşındaki Hamilton, "Pist, tutuş açısından kesinlikle harika. Ancak yağmur nedeniyle hala nemli bölgeler vardı ve lastiklerin ısınması zaman aldı. Burada geçiş kolay değil. Yarın hepimiz aynı lastikle yarışa başlayacağız, üst sıralara yükselmenin zor olacağını düşünüyorum. Arkadaki düzlük oldukça uzun, neler yapabileceğimize bakacağız." diye konuştu.

            İstanbul Park'a gelen yarışseverlerden övgüyle bahseden Hamilton, "Türkiye'ye geri dönmek çok güzel. Geçen yıl benim ve takımım için inanılmazdı. Çok iyi bir seyirci var. Umarım onlara yarın heyecanlı bir yarış izletiriz." ifadelerini kullandı.

            Takım arkadaşının cezası nedeniyle yarışa ilk sıradan başlayacak Mercedes'in Fin pilotu Valtteri Bottas ise, "Hamilton minimum cezayı aldı, ben ilk sıradayım. Yarın kendi yarışıma odaklanacağım ve iyi bir tempo yakalamaya çalışacağım." şeklinde görüş belirtti.

            VERSTAPPEN: "DÜNE GÖRE İYİYDİK"
            Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen, araç üzerinde yaptıkları çalışmayla dünkü antrenman seanslarına göre daha iyi bir seviyeye geldiklerini söyledi.

            Yarışa ikinci cepten başlayacak Verstappen, "Düzlüklerde biraz zaman kaybettik, bunu düzeltmemiz gerekecek. Pist çok eğlenceli, özellikle de 8. virajda. Ancak lastik aşınması da çok yüksek. Yarın havanın nasıl olacağını ve yarışta ne kadar rekabet edebileceğimizi göreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.






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