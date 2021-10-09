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    • 09.10.2021 16:30
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    • 09.10.2021 16:41
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    Galatasaray Tuzlaspor maçı canlı izle! GS Tuzla hazırlık maçı hangi kanalda yayınlanacak?

    Galatasaray hazırlık maçında Tuzlaspor ile karşı karşıya geliyor. Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'in 9. haftasında 17 Ekim Pazar günü İttifak Holding Konyaspor ile mücadele edecek. Maçı canlı takip etmek isteyen binlerce taraftar arama motorları üzerinden Galatasaray Tuzlaspor maçı canlı izle seçeneğini araştırılıyor. Peki, GS Tuzla hazırlık maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte merak edilen bilgiler...

    Galatasaray Tuzlaspor maçı canlı izle! GS Tuzla hazırlık maçı hangi kanalda yayınlanacak?

    Galatasaray ve Tuzlaspor hazırlık maçında karşı karşıya geliyor. Galatasaray Tuzlaspor maçı canlı izle seçeneği araştırılıyor. Galatasaray, Süper Lig'in 9. haftasında 17 Ekim Pazar günü İttifak Holding Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Peki, GS Tuzla hazırlık maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...

    GS TUZLA HAZIRLIK MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

    Galatasaray, Tuzlaspor maçı Galatasaray TV'den canlı olarak yayınlanıyor. Maçı izlemek için bir sonraki sayfaya geçiniz.

    İşte GS TV canlı yayın;

    GALATASARAY KONYASPOR MAÇI HAZIRLIKLARINA BAŞLADI

    Galatasaray, Süper Lig'in 9. haftasında 17 Ekim Pazar günü İttifak Holding Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

    Galatasaray Kulübünden yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmana, ısınma ve kuvvet çalışmalarıyla başlayan futbolcuların daha sonra gruplar halinde dar alanda pas ve top kapma çalışması yaptığı bildirildi.

        Antrenmanın ana bölümünde iki gruba ayrılan takımın, sınırlı alanda dayanıklılığa yönelik hedefli ve hedefsiz pas çalışmaları üzerinde durduğu aktarıldı.

        Sacha Boey'in kendisi için daha önceden planlanan program dahilinde salonda çalıştığı, alçı işlemi sonlandırılan Arda Turan'ın fizyoterapist gözetiminde salonda idman yaptığı belirtildi.

        Sarı-kırmızılı takım, yarın TFF 1. Lig ekiplerinden Tuzlaspor ile hazırlık maçı yapacak.
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