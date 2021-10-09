Galatasaray Tuzlaspor maçı canlı izle! GS Tuzla hazırlık maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Galatasaray ve Tuzlaspor hazırlık maçında karşı karşıya geliyor. Galatasaray Tuzlaspor maçı canlı izle seçeneği araştırılıyor. Galatasaray, Süper Lig'in 9. haftasında 17 Ekim Pazar günü İttifak Holding Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Peki, GS Tuzla hazırlık maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...

GS TUZLA HAZIRLIK MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Galatasaray, Tuzlaspor maçı Galatasaray TV'den canlı olarak yayınlanıyor. Maçı izlemek için bir sonraki sayfaya geçiniz.

İşte GS TV canlı yayın;