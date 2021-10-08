Trabzonspor'da Abdullah Avcı fırtınası!

Trabzonspor'da 8'inci haftayı namağlup kapatan teknik direktör Abdullah Avcı, kariyerinin en iyi dönemlerinden birisini yaşıyor. Ligde 5 galibiyet 3 beraberlik alarak 18 puan toplayan Abdullah Avcı, kariyerinde sadece 2016-17 sezonunda Başakşehir ile ilk 8 haftada 6 galibiyet 2 beraberlik alarak daha fazla puan toplamıştı. Beşiktaş kariyerinde ise ilk 8 haftada sadece 2 galibiyet ve 3 beraberlik alarak 9 puan toplayan tecrübeli teknik adam, Trabzonspor'a son 17 sezonun iyi başlangıcını yaptırmanın yanı sıra en uzun deplasman yenilmezlik serisini de kazandırarak yakalanması zor rekorlara imza atmıştı. Fırtına son 7 sezonda en az gol yediği dönemi yaşıyor.

EDGAR LE İLE UZATIYOR

Trabzon Edgar Ie'nin opsiyon maddesini kullanarak sözleşmesini 1 yıl daha uzatma kararı aldı. Uzun soluklu bir sözleşme için de görüşülüyor.