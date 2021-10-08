İstanbul'da arka arkaya rekorlar! Hamilton Formula 1 İstanbul Park tarihinin en hızlı pilotu oldu

Charles Leclerc, Valtteri Bottas ve takım arkadaşı Sergio Perez'in arkasında kalan Verstappen, en hızlı turunu 1.24.439 ile attı.

LECLERC VİRAJLARDA ZORLANSA DA YAVAŞLAMADI

Rusya Grand Prix'si öncesi güç ünitesini değiştiren Ferrari pilotu Charles Leclerc, Hamilton'ın ardından 1.24'ün altına inen pistteki ikinci isim oldu.

Takımıyla telsiz iletişiminde, virajlarda otomobilinin yol tutuşundan şikayet etmesine karşın en hızlı turunu 1.23.970 ile atan Monakolu genç pilot, ikinci antrenman seansını ikinci sırada tamamladı.

RAİKKONEN 15, VETTEL 16'NCI SIRADA

İstanbul Park'ta geçmiş yıllarda yarış kazanan pilotlardan Kimi Raikkonen 15, Sebastian Vettel ise 16'ıncı sırada ikinci antrenman seansını tamamladı.

Kaskındaki su sızıntısı nedeniyle zor anlar yaşayan Alfa Romeo'nun Fin pilotu Kimi Raikkonen, 1.25.143'lük zamana ulaşırken, Aston Martin pilotu Alman Vettel ise 1.25.229 ile turları tamamladı.



İKİNCİ ANTRENMAN TURLARI SONUÇLARI

Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinde ikinci antrenman turlarında elde edilen en iyi tur dereceleri şöyle: