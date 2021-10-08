Formula 1'de Türkiye Grand Prix'si heyecanı İstanbul Park'ta başlıyor! Favoriler Lewis Hamilton ve Max Verstappen
Formula 1'de heyecan Türkiye Grand Prix'siyle devam ediyor... Intercity İstanbul Park'ta bugün 11.30'da başlayan ilk antrenman seasını takiben, saat 15.00'te ikinci serbest antrenman turuyla ilk gün tamamlanacak. 9 Ekim Cumartesi saat 12.00'deki üçüncü antrenman turunun ardından saatler 15.00'i gösterdiğinde sıralama turu gerçekleşecek. İstanbul Park'ta heyecan 10 Ekim Pazar günü 15.00'te 58 tur üzerinden koşulacak yarışla sona erecek. Yarış öncesi Mercedes cephesinde bir son dakika gelişmesi de yaşandı. Lewis Hamilton, güç ünitesindeki değişiklik nedeniyle pazar günü 10 sıra geriden başlama cezası aldı.
08.10.2021 11:45
- Son Güncelleme: 08.10.2021 12:04
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, İstanbul'un ev sahipliği yapacağı Türkiye Grand Prix'siyle sürecek. Sezonun 16. etabı, 5,3 kilometrelik Intercity İstanbul Park Pisti'nde 58 tur üzerinden yapılacak.
YARIŞSEVERLERİN ÖZLEMİ SONA ERİYOR
Salgın nedeniyle geçen yıl seyircisiz düzenlenen Türkiye Grand Prix'si bu yıl yarı kapasiteyle gerçekleştirilecek. 240 bin kişilik kapasiteye sahip Intercity İstanbul Park'ta satışa çıkarılan 100 bin biletin tamamına yakını tükendi.