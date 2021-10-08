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Haberler Spor Formula 1'de Türkiye Grand Prix'si heyecanı İstanbul Park'ta başlıyor! Favoriler Lewis Hamilton ve Max Verstappen

Formula 1'de Türkiye Grand Prix'si heyecanı İstanbul Park'ta başlıyor! Favoriler Lewis Hamilton ve Max Verstappen

Formula 1'de heyecan Türkiye Grand Prix'siyle devam ediyor... Intercity İstanbul Park'ta bugün 11.30'da başlayan ilk antrenman seasını takiben, saat 15.00'te ikinci serbest antrenman turuyla ilk gün tamamlanacak. 9 Ekim Cumartesi saat 12.00'deki üçüncü antrenman turunun ardından saatler 15.00'i gösterdiğinde sıralama turu gerçekleşecek. İstanbul Park'ta heyecan 10 Ekim Pazar günü 15.00'te 58 tur üzerinden koşulacak yarışla sona erecek. Yarış öncesi Mercedes cephesinde bir son dakika gelişmesi de yaşandı. Lewis Hamilton, güç ünitesindeki değişiklik nedeniyle pazar günü 10 sıra geriden başlama cezası aldı.

08.10.2021 11:45 - Son Güncelleme: 08.10.2021 12:04
Formula 1’de Türkiye Grand Prix’si heyecanı İstanbul Park’ta başlıyor! Favoriler Lewis Hamilton ve Max Verstappen

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, İstanbul'un ev sahipliği yapacağı Türkiye Grand Prix'siyle sürecek. Sezonun 16. etabı, 5,3 kilometrelik Intercity İstanbul Park Pisti'nde 58 tur üzerinden yapılacak.

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Formula 1’de Türkiye Grand Prix’si heyecanı İstanbul Park’ta başlıyor! Favoriler Lewis Hamilton ve Max Verstappen

Üst üste 5, toplamda 8. şampiyonluğunu kovalayan Mercedes pilotu Hamilton ile ilk zaferini isteyen Red Bull pilotu Verstappen, İstanbul'da 2 puan farkla yarışa başlayacak. Hamilton geçen yıl İstanbul'da mutlu sona ulaşmayı başarmıştı.

Formula 1’de Türkiye Grand Prix’si heyecanı İstanbul Park’ta başlıyor! Favoriler Lewis Hamilton ve Max Verstappen

Bu iki pilot dışında Verstappen'in takım arkadaşı Sergio Perez, Renault'tan Esteban Ocon ve McLaren'dan Daniel Ricciardo birer kez podyumun zirvesine çıktı.

Formula 1’de Türkiye Grand Prix’si heyecanı İstanbul Park’ta başlıyor! Favoriler Lewis Hamilton ve Max Verstappen

YARIŞSEVERLERİN ÖZLEMİ SONA ERİYOR

Salgın nedeniyle geçen yıl seyircisiz düzenlenen Türkiye Grand Prix'si bu yıl yarı kapasiteyle gerçekleştirilecek. 240 bin kişilik kapasiteye sahip Intercity İstanbul Park'ta satışa çıkarılan 100 bin biletin tamamına yakını tükendi.

Formula 1’de Türkiye Grand Prix’si heyecanı İstanbul Park’ta başlıyor! Favoriler Lewis Hamilton ve Max Verstappen

İngiltere'nin salgın nedeniyle oluşturduğu kırmızı listeden Türkiye'yi çıkarmasının da etkisiyle bu hafta sonu yaklaşık 40 bin yabancı sporseverin yarışı tribünden izlemesi bekleniyor.

Türkiye Grand Prix'sini 70'i yabancı olmak üzere 100'den fazla basın mensubu da yerinden takip edecek.

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