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    • Spor
    • 08.10.2021 17:15
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    • 08.10.2021 17:15
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    Fenerbahçe'de Trabzonspor derbisi öncesi yüzleri güldüren gelişme

    Trabzonspor derbisi öncesi milli arada hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de Jose Sosa ve İrfan Can Kahveci'den gelen müjdeli haber yüzleri güldürdü. Sakatlıktan dönen ikili çalışmalara başladı.

    Fenerbahçe’de derbi öncesi yüzleri güldüren gelişme

    Fenerbahçe, Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde Can Bartu Tesislerimizde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

    Milli oyunculardan yoksun gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve çabukluk hareketlerinin ardından pas çalışması ile devam etti. Dar alanda yapılan çift kale maç sonrası taktiksel ve bireysel çalışmalarla idman tamamlandı.

    SOSA VE İRFAN CAN DÖNDÜ!
    Sosa, kademeli olarak takımla çalışmalara devam ederken, İrfan Can Kahveci ise özel program dahilinde çalışmalarını sürdürdü.

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