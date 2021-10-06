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    Galatasaray'da toplam 13 futbolcu milli forma altında ter dökecek

    A Milli Takımımız’a en fazla oyuncu veren kulüp olan Galatasaray’da toplam 13 futbolcu milli forma altında ter dökecek. Muslera, Yedlin, Luyindama, Morutan, Cicaldau, Feghouli ve Mohamed de kendi ülkelerinde milli gurur yaşayacak. Ancak bu durum bir yandan da yorgunluk ve sakatlık endişesini de beraberinde getiriyor.

    Aslan’da milli gurur

    Galatasaray kulübünden yapılan açıklamada tam 13 futbolcunun milli takımda ülkelerini temsil edeceği duyuruldu. Halil Dervişoğlu, Berkan Kutlu, Taylan Antalyalı ve Kerem Aktürkoğlu'nu A Milli Takımımız'a gönderen Sarı- Kırmızılılar bu alanda zirvede yer alıyor. Galatasaray'da ayrıca Kaan Arslan ve Barış Alper U21 Milli Takımımız'ın kadrosunda yer alıyor.

    Muslera, Yedlin, Luyindama, Morutan, Cicaldau, Feghouli ve Mohamed de kendi ülkelerinde milli gurur yaşayacak. Ancak bu durum bir yandan da yorgunluk ve sakatlık endişesini de beraberinde getiriyor.

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