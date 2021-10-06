Fenerbahçe’ye sakatlardan müjde geldi

İRFAN CAN'IN BÜYÜK ŞANSIZLIĞI

Milli yıldız, ligin ilk haftasında Adana Demir karşısında 90 dakika görev yaptı, Helsinki ile oynanan ilk maçta 54. dakikada sakatlandı. İrfan, 4. haftaki Sivas mücadelesinde 59. dakikada sahalara döndü ancak 74'te yine adalesinden sakatlanıp kenara geldi. Bu sezon tam 9 maç kaçıran başarılı oyuncu, şanssız dönemi arkasında bırakmak istiyor.

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