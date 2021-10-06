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    • 06.10.2021 09:30
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    • 06.10.2021 09:30
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    Fenerbahçe'ye sakatlardan müjde geldi

    Fenerbahçe'de sakatlık kabusu milli ara sonrasında bitiyor. Sosa, Tisserand ve İrfan Can Kahveci yarınki antrenmanla birlikte takıma geri dönecek. Böylece sarı-lacivertli ekipte sakat oyuncu kalmayacak.

    Fenerbahçe’ye sakatlardan müjde geldi

    Fenerbahçe 'de sakatlık kabusu bitiyor. Sosa, Tisserand ve İrfan Can, yarınki idmanla birlikte takıma dönüyor. Böylece Sarı-Lacivertliler'de sakat oyuncu kalmayacak.

    JOSE SOSA 7 MAÇ KAÇIRDI
    Arjantinli orta saha oyuncusu, Avrupa Ligi'nde Helsinki ile oynanan Play-Off mücadelelerinde görev yaptı. Ligde ise ilk 3 hafta forma giydi, Altay mücadelesinde 90 dakika süre aldı. Tecrübeli futbolcu, alt adale sakatlığı yüzünden 7 maç kaçırdıktan sonra geçen hafta bireysel çalışmalara başlamıştı. Sosa, bugün takıma katılıyor.

    TİSSERAND REKABETE HAZIR
    Marcel Tisserand, Vitor Pereira'nın 3'lü savunma sisteminde takımın vazgeçilmezi olmuştu. Kongolu oyuncu, oynadığı 5 resmi maçta da 90 dakika sahada kaldı. Tisserand, ligin 4. haftasındaki Sivas mücadelesinde 22. dakika sakatlanarak kenara gelmişti. 28 yaşındaki stoper, savunmada yaşanan müthiş rekabete yeniden dahil olmaya hazır.

        İRFAN CAN'IN BÜYÜK ŞANSIZLIĞI
        Milli yıldız, ligin ilk haftasında Adana Demir karşısında 90 dakika görev yaptı, Helsinki ile oynanan ilk maçta 54. dakikada sakatlandı. İrfan, 4. haftaki Sivas mücadelesinde 59. dakikada sahalara döndü ancak 74'te yine adalesinden sakatlanıp kenara geldi. Bu sezon tam 9 maç kaçıran başarılı oyuncu, şanssız dönemi arkasında bırakmak istiyor.

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