Fenerbahçe’ye sakatlardan müjde geldi

Fenerbahçe 'de sakatlık kabusu bitiyor. Sosa, Tisserand ve İrfan Can, yarınki idmanla birlikte takıma dönüyor. Böylece Sarı-Lacivertliler'de sakat oyuncu kalmayacak.
JOSE SOSA 7 MAÇ KAÇIRDI
Arjantinli orta saha oyuncusu, Avrupa Ligi'nde Helsinki ile oynanan Play-Off mücadelelerinde görev yaptı. Ligde ise ilk 3 hafta forma giydi, Altay mücadelesinde 90 dakika süre aldı. Tecrübeli futbolcu, alt adale sakatlığı yüzünden 7 maç kaçırdıktan sonra geçen hafta bireysel çalışmalara başlamıştı. Sosa, bugün takıma katılıyor.
TİSSERAND REKABETE HAZIR
Marcel Tisserand, Vitor Pereira'nın 3'lü savunma sisteminde takımın vazgeçilmezi olmuştu. Kongolu oyuncu, oynadığı 5 resmi maçta da 90 dakika sahada kaldı. Tisserand, ligin 4. haftasındaki Sivas mücadelesinde 22. dakika sakatlanarak kenara gelmişti. 28 yaşındaki stoper, savunmada yaşanan müthiş rekabete yeniden dahil olmaya hazır.