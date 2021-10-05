Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 06.10.2021 01:08
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 06.10.2021 01:12
    ABONE OL

    Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, PFDK'ya sevk edildi!

    Türkiye Futbol Federasyonu Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın Sivasspor maçındaki sportmenliğe aykırı hareketi sebebiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

    Sergen Yalçın PFDK’lık oldu!

    Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ı Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

    SPORTMENLİĞE AYKIRI HAREKET
    TFF'den yapılan açıklamada, Sergen Yalçın'ın, Beşiktaş'ın Süper Lig'de Demir Grup Sivasspor ile oynadığı maçtaki sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna gönderildiği bildirildi.

    Süper Lig ekipleri Fraport TAV Antalyaspor, VavaCars Fatih Karagaümrük, İttifak Holding Konyaspor, Yukatel Denizlispor, GZT Giresunspor ve Çaykur Rizespor'un da çeşitli sebeplerle PFDK'ye sevk edildiği aktarıldı.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    CIA’in onlarca ajansı yurt dışında tespit edilip öldürüldü
    Haberler Spor Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, PFDK'ya sevk edildi!
        SON DAKİKA