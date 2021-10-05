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    Fenerbahçe'de Pereira ile yıldızı barışmayan Mesut Özil'in yeni adresi belli oldu!

    İddialara göre yıldız futbolcu Olympiakos önünde yedek kalacağını öğrendi ve hastalık bahanesiyle kadroya girmedi. Pereira da sinirlenip Mesut’a Kasımpaşa maçında süre vermedi. Başkan Koç'un hem Pereira hem de Mesut Özil ile yüz yüze görüşerek orta yol bulmaya çalışacağı ifade ediliyor. Mesut'un takımda kalıp kalmayacağı tartışılırken Ocak ayında 2-3 kulübün teklif yapacağı, yıldız futbolcunun da takımdan ayrılmaya sıcak baktığı öne sürülüyor.

    Artık kimse Mesut değil

    Evinde Kasımpaşa engelini geçerek milli maç arasına lider giren Fenerbahçe'de Mesut Özil krizi giderek büyüyor. Kasımpaşa maçında çok uzun süre ısınmasına rağmen oyuna alınmamasına çok sinirlenen tecrübeli futbolcu tişörtünü yedek kulübüne fırlatmıştı.

    İddialara göre ikili arasındaki gerilim Hatay'da tırmandı. Oyuna 86. dakikada girmesine çok bozulan Mesut Özil, Olympiakos önünde de yedek kalacağını öğrendi ve harekete geçti.

    Yıldız futbolcunun hastalığını bahane ederek maç kadrosuna girmediği öne sürülüyor. Pereira da buna sinirlenerek Mesut Özil'e Kasımpaşa maçında 1 dakika bile süre vermedi.

        Fener'deki ilk döneminde de Hollandalı süper yıldız Robin Van Persie ile büyük sorunlar yaşayan Pereira şimdi de Mesut'la soğuk savaşa başladı. Başkan Ali Koç büyük krize son vermek için harekete geçti. Başkan Koç'un hem Pereira hem de Mesut Özil ile yüz yüze görüşerek orta yol bulmaya çalışacağı ifade ediliyor.


        KOÇ ÖZİL'DEN VAZGEÇMEK İSTEMİYOR
        Portekizli hocadan çok memnun olan Ali Koç'un Mesut Özil'den da vazgeçilmesini istemediği gelen bilgiler arasında. Milli maç arasından sonra Pereira'nın yıldız futbolcuya karşı tutumunda bir değişiklik olup olmayacağı merak konusu.


        AMERİKA'DAN TEKLİFLER ALIYOR
        Mesut için ABD kulüpleri harekete geçmiş durumda. Ocak ayında 2-3 kulübün teklif yapacağı, yıldız futbolcunun da ABD'ye gitmeye sıcak baktığı öne sürülüyor.
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        Haberler Spor Fenerbahçe'de Pereira ile yıldızı barışmayan Mesut Özil'in yeni adresi belli oldu!
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