Fenerbahçe'de Pereira ile yıldızı barışmayan Mesut Özil'in yeni adresi belli oldu!

Fener'deki ilk döneminde de Hollandalı süper yıldız Robin Van Persie ile büyük sorunlar yaşayan Pereira şimdi de Mesut'la soğuk savaşa başladı. Başkan Ali Koç büyük krize son vermek için harekete geçti. Başkan Koç'un hem Pereira hem de Mesut Özil ile yüz yüze görüşerek orta yol bulmaya çalışacağı ifade ediliyor.