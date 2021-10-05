F1 2021 Türkiye Grand Prix (GP) hangi kanalda yayınlanacak? Formula 1 İstanbul yarışı ne zaman, saat kaçta?

Formula 1 İstanbul Grand Prix için heyecan dorukta. İstanbul GP, Formula 1 yarışı nedeniyle bu ay içerisinde dev pilotları ağırlayacak. Motor sporu tutkunları için geri sayım başladı. Intercity İstanbul Park, 2021 Türkiye Grand Prix'sinde podyuma çıkacak isimlere verilecek özel kupayı tanıttı. Peki, Formula 1 İstanbul yarışı ne zaman, saat kaçta? F1 2021 Türkiye Grand Prix (GP) hangi kanalda yayınlanacak? İşte konu hakkında tüm detaylar!
FORMULA 1 İSTANBUL YARIŞI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Türkiye Grand Prix'sinde sıralama turu 9 Ekim Cumartesi, yarış ise 10 Ekim Pazar günü yapılacak. Formula 1 Türkiye programı 9 Ekim Cumartesi günü saat 11.00'da başlayacak.
Antrenman turları ise TSİ 12.00'da izlenebilecek. Sıralama turları 15.00'da yapılacak.
Pazar günü ise yarışın start alacağı saat 15.00 olacak. Tüm yarış programı S Sport ve S Sport+ kanallarından canlı izlenebilecek.
Intercity İstanbul Park tarafından özel olarak tasarlatılan şampiyonluk kupası, sporseverlerin yakından bildiği ünlü 8'inci viraj ile Türk kültüründen esintiler taşıyor.
Metalik gri ve bronz renginde, 5 kilo ağırlığında ve 50 santimetre yüksekliğe sahip kupada, pilotların en çok zorlandıkları 8'inci viraj teması işlenirken, kupanın üst bölümünde ay ve yıldız figürleri, kaidesinde ise Türk motifleri yer alıyor.
Formula 1'de 2022 takviminde rekor düzeyde 23 yarış düzenlenecek ve üçte biri sprint yarışlarından oluşacak.