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    Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı: Önemli olan sezon sonunda lider olmak

    Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, ‘Deplasman hikayesi’ videosunda “Maç fazlasıyla lideriz ama önemli olan sezon sonunda lider olmak” diye konuştu.

    Hikayenin sonu güzel olsun!
    Trabzonspor 'deplasman hikayesi' videosunda teknik direktör Abdullah Avcı oyuncularına teşekkür ederek önemli mesajlar verdi.

    Tecrübeli teknik adam, Kayseri maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Maç fazlasıyla lideriz ama önemli olan bunun sonunda lider olmak. Aile olmaya, iyi oynamaya yardımlaşmaya kulübümüzün herkesten fazla ihtiyacı var. Duygularınız, düşünceleriniz ve katkılarınız için teşekkür ediyorum" dedi.

    EDGAR VE PERES DÖKTÜRDÜ
    Kayseri deplasmanında Trabzonlu Edgar ve Peres savunmadaki başarılarıyla göz doldurdu. İki oyuncu girdiği ikili mücadelelerin çoğunu kazandı.

    AHMETCAN'A SARILIP KUTLADI
    Kayseri maçında başarılı performans sergileyen 18 yaşındaki stoper Ahmetcan Kaplan'ı ilk tebrik eden Abdullah Avcı oldu. Hocası genç oyuncuya sarılıp kutladı.
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