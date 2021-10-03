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Haberler Spor Rize'de gergin anlar! Çaykur Rizespor - Galatasaray maçı sonrası Ali Palabıyık polis eşliğinde sahadan çıktı

Rize'de gergin anlar! Çaykur Rizespor - Galatasaray maçı sonrası Ali Palabıyık polis eşliğinde sahadan çıktı

Son dakika spor haberleri... Süper Lig'in 8. haftasında Çaykur Rizespor sahasında Galatasaray'ı konuk etti. Mücadelenin son saniyesinde gol bulan Galatasaray karşılaşmayı 3-2 kazandı. Son saniyede gelen golden önce faul bekleyen Rizespor tarafarı Hakem Ali Palabıyık'a tepki gösterdi. Büyük tepki gören Ali Palabıyık yeşil sahadan polis eşliğinde çıktı. İşte o anlar ve maçtan ekrana yansımayan kareler...

03.10.2021 23:47 - Son Güncelleme: 03.10.2021 23:47
Rize’de gergin anlar! Çaykur Rizespor - Galatasaray maçı sonrası Ali Palabıyık polis eşliğinde sahadan çıktı

Süper Lig'in 8. haftasında Çaykur Rizespor sahasında Galatasaray'ı konuk etti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Rize’de gergin anlar! Çaykur Rizespor - Galatasaray maçı sonrası Ali Palabıyık polis eşliğinde sahadan çıktı

Karşılaşmayı 3-2 Galatasaray kazandı. Galatasaray'ın gollerini Mostafa Mohamed (2) ve Morutan'dan gelirken Rizespor'un golleri Pohjanpalo'dan geldi.

Rize’de gergin anlar! Çaykur Rizespor - Galatasaray maçı sonrası Ali Palabıyık polis eşliğinde sahadan çıktı

Galatasaray'ın son saniyede gelen golünden önce faul bekleyen Rizespor tarafarı Hakem Ali Palabıyık'a tepki gösterdi.

Rize’de gergin anlar! Çaykur Rizespor - Galatasaray maçı sonrası Ali Palabıyık polis eşliğinde sahadan çıktı

Büyük tepki gören Ali Palabıyık yeşil sahadan polis eşliğinde çıktı.

Rize’de gergin anlar! Çaykur Rizespor - Galatasaray maçı sonrası Ali Palabıyık polis eşliğinde sahadan çıktı

POLİS EŞLİK ETTİ

Palabıyık ve ekibi, 90 dakika sonrası polis eşliğinde sahadan çıktı.

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