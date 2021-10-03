Rize'de gergin anlar! Çaykur Rizespor - Galatasaray maçı sonrası Ali Palabıyık polis eşliğinde sahadan çıktı
Son dakika spor haberleri... Süper Lig'in 8. haftasında Çaykur Rizespor sahasında Galatasaray'ı konuk etti. Mücadelenin son saniyesinde gol bulan Galatasaray karşılaşmayı 3-2 kazandı. Son saniyede gelen golden önce faul bekleyen Rizespor tarafarı Hakem Ali Palabıyık'a tepki gösterdi. Büyük tepki gören Ali Palabıyık yeşil sahadan polis eşliğinde çıktı. İşte o anlar ve maçtan ekrana yansımayan kareler...
03.10.2021 23:47
- Son Güncelleme: 03.10.2021 23:47
Karşılaşmayı 3-2 Galatasaray kazandı. Galatasaray'ın gollerini Mostafa Mohamed (2) ve Morutan'dan gelirken Rizespor'un golleri Pohjanpalo'dan geldi.
Galatasaray'ın son saniyede gelen golünden önce faul bekleyen Rizespor tarafarı Hakem Ali Palabıyık'a tepki gösterdi.