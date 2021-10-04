Olimpiyat şampiyonu milli boksör Busenaz Sürmeneli: "Sizi ağlatmaya devam edeceğim"





"13 YILDIR SABAH AKŞAM ÇALIŞIYORUZ"

Çalışmalarını ara vermeden sürdürdüğünü belirten milli boksör Busenaz Sürmeneli, "Ben olimpiyatlara çok çalışarak, çok emek vererek gittim. 13 yıldır hocamla birlikte sabah akşam çalışıyoruz. Sürekli çalışıyorum. 7 ayda bir hafta evimde kalabildim. Büyük bir emek var. Belki siz sadece madalyayı görüyorsunuz ama arkasında büyük bir emek var. Ben madalya alınca çok güzel tepkilerle karşılaştım. Trabzon'a gidince bana gururla bakan gözlerin parıltısını hissettim. Beni gören herkes 'bizi ağlattın' diyor bana. Ben de onlara 'Sizi daha çok ağlatacağım' diyorum" dedi.