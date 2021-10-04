Vakıfbank Eczacıbaşı voleybol maçı canlı izle! Vakıfbank Eczacıbaşı Dynavit Şampiyonlar Kupası maçı hangi kanalda?

2008-2009 sezonundan itibaren organize edilmeye başlanan Şampiyonlar Kupası'nı Eczacıbaşı 5 kez kazandı. VakıfBank ve Fenerbahçe ise üçer kez bu kupanın sahibi oldu.

Fenerbahçe 2008-2009 ve 2009-2010 sezonlarında kupayı müzesine götürdü. Sarı-lacivertli ekip, 2014-2015'te de kupayı kazandı.