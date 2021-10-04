Vakıfbank Eczacıbaşı voleybol maçı canlı izle! Vakıfbank Eczacıbaşı Dynavit Şampiyonlar Kupası maçı hangi kanalda?

Voleybolda yeni sezon 5 Ekim tarihinde start veriyor. VakıfBank ile Eczacıbaşı Dynavit'i karşı karşıya getirecek olan Şampiyonlar Kupası maçı TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak. Karşılaşma hakkında voleybol severler maçın saati ve tarihi hakkında araştırmalara başladı. Peki, Vakıfbank Eczacıbaşı voleybol maçı saat kaçta? Vakıfbank Eczacıbaşı Dynavit Şampiyonlar Kupası maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte konu hakkında detaylı bilgiler!
VAKIFBANK ECZACIBAŞI VOLEYBOL MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Kupa mücadelesinde geçen sezonun Misli.com Sultanlar Ligi şampiyonu VakıfBank ile finalist Eczacıbaşı Dynavit karşı karşıya gelecek. 2020-2021 sezonunda Kupa Voley'i VakıfBank kazanmıştı.
TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'ndaki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Dev mücadele TRT SPOR'dan canlı yayınlanacak.
2008-2009 sezonundan itibaren organize edilmeye başlanan Şampiyonlar Kupası'nı Eczacıbaşı 5 kez kazandı. VakıfBank ve Fenerbahçe ise üçer kez bu kupanın sahibi oldu.
Fenerbahçe 2008-2009 ve 2009-2010 sezonlarında kupayı müzesine götürdü. Sarı-lacivertli ekip, 2014-2015'te de kupayı kazandı.