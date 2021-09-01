Tarihi başarının mimarları A Haber'de! Türkiye'nin gururları ilk kez konuştu

"AYNI ANDA İKİ BAYRAĞIMIZ DALGALANDI"

Nesim Turan: Abdullah'la ben aynı kategoride yarışıyoruz. Hedefimiz final oynamaktı ama nasip olmadı ben yarı finalde yenildim. Aynı anda kürsüye çıktık, aynı anda İstiklal Marşı'mızı okuduk ve en önemlisi aynı anda iki tane bayrağımız göklerde dalgalandı. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Sporcularda hedefler ve hayaller bitmez bizim de yeni hedeflerimiz var. Ülkemize sevinç yaşattıysak ne mutlu bize.