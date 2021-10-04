Türkiye-Norveç maçının biletleri tükendi

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, ev sahibi taraftarlar için satışa sunulan biletlerin tamamının tükendiği belirtilerek, "Türkiye Futbol Federasyonu olarak 2022 Dünya Kupası finalleri yolunda A Milli Takımı'mıza destek veren bütün ay-yıldızlı taraftarlarımıza teşekkür ederiz." denildi.

Türkiye-Norveç maçı ne zaman sorusu araştırma konusu olmaya devam ediyor. 2022 FIFA Dünya Kupası G grubu 7. maçında Türkiye Kadıköy'de Norveç'i konuk edecek. Grupta 11 puanla 3. sırada yer alan A Milli takım Stefan Kuntz yönetiminde grupta ilk maçına çıkacak.

Gruptan çıkmak için Norveç'i devirmek zorunda olan A Milli takımda gözler maçın oynanacağı gün ve saate çevrildi. Peki Türkiye-Norveç maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

TÜRKİYE-NORVEÇ MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Türkiye-Norveç maçı 8 Ekim Cuma akşamı saat 21:45'te başlayacak. Fenerbahçe Ülker Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele TRT 1 ekranından naklen ve şifresiz olarak ekrana gelecek.