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    • Spor
    • 04.10.2021 21:56
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    • 04.10.2021 21:56
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    Türkiye-Norveç maçının biletleri tükendi

    A Milli Futbol Takımı'nın 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Norveç ile 8 Ekim Cuma günü İstanbul'da oynayacağı maçın biletleri tükendi.

    Türkiye-Norveç maçının biletleri tükendi

    Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, ev sahibi taraftarlar için satışa sunulan biletlerin tamamının tükendiği belirtilerek, "Türkiye Futbol Federasyonu olarak 2022 Dünya Kupası finalleri yolunda A Milli Takımı'mıza destek veren bütün ay-yıldızlı taraftarlarımıza teşekkür ederiz." denildi.

    Türkiye-Norveç maçı ne zaman sorusu araştırma konusu olmaya devam ediyor. 2022 FIFA Dünya Kupası G grubu 7. maçında Türkiye Kadıköy'de Norveç'i konuk edecek. Grupta 11 puanla 3. sırada yer alan A Milli takım Stefan Kuntz yönetiminde grupta ilk maçına çıkacak.

    Gruptan çıkmak için Norveç'i devirmek zorunda olan A Milli takımda gözler maçın oynanacağı gün ve saate çevrildi. Peki Türkiye-Norveç maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

    TÜRKİYE-NORVEÇ MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

    Türkiye-Norveç maçı 8 Ekim Cuma akşamı saat 21:45'te başlayacak. Fenerbahçe Ülker Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele TRT 1 ekranından naklen ve şifresiz olarak ekrana gelecek.

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