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    • Spor
    • 03.10.2021 12:04
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    • 03.10.2021 12:05
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    SON DAKİKA! Fenerbahçe - Kasımpaşa maçının VAR hakemi Fırat Aydınus oldu

    Son dakika haberine göre Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe ile Kasımpaşa arasında oynanacak karşılaşmanın VAR hakemi Fırat Aydınus oldu. Fırat Aydınus'a AVAR'da Kerem Aksoy eşlik edecek.

    F.Bahçe - Kasımpaşa maçının VAR hakemi belli oldu

    UEFA Avrupa Ligi'nde sahasında Olympiakos'a yenilen Fenerbahçe , Süper Lig 'de Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Fenerbahçe Ülker Stadyumu Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde bugün saat 16:00'da oynanacak karşılaşmada sarı lacivertliler, mutlak galibiyet elde etmek istiyor.

    Süper Lig'de sadece 1 galibiyeti bulunan ve 5 maçtır kazanamayan Kasımpaşa ise zorlu rakibi karşısında deplasmanda puan veya puanlar kazanmak istiyor.

    Bugün oynanacak Fenerbahçe - Kasımpaşa maçının VAR ve AVAR hakemleri belli oldu. 16:00'da başlayacak ve beINSports'tan naklen yayınlanacak maçta VAR hakemi olarak Fırat Aydınus, AVAR olarak ise Kerem Aksoy görev yapacak.

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