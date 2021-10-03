SON DAKİKA! Fenerbahçe - Kasımpaşa maçının VAR hakemi Fırat Aydınus oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde sahasında Olympiakos'a yenilen Fenerbahçe , Süper Lig 'de Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Fenerbahçe Ülker Stadyumu Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde bugün saat 16:00'da oynanacak karşılaşmada sarı lacivertliler, mutlak galibiyet elde etmek istiyor.

Süper Lig'de sadece 1 galibiyeti bulunan ve 5 maçtır kazanamayan Kasımpaşa ise zorlu rakibi karşısında deplasmanda puan veya puanlar kazanmak istiyor.

Bugün oynanacak Fenerbahçe - Kasımpaşa maçının VAR ve AVAR hakemleri belli oldu. 16:00'da başlayacak ve beINSports'tan naklen yayınlanacak maçta VAR hakemi olarak Fırat Aydınus, AVAR olarak ise Kerem Aksoy görev yapacak.