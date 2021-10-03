Vitor Pereira kayıp istemiyor! İşte Fenerbahçe - Kasımpaşa maçının muhtemel 11’leri...

4 EKSİK 2 BELİRSİZ

Sarı-lacivertlilerde sakatlıklarını atlatan ancak henüz takımla çalışmayan Jose Sosa, İrfan Can Kahveci ve Marcel Tisserand'ın yanı sıra gribal enfeksiyonu bulunan Mesut Özil'in forma giymesi beklenmiyor. Nazım Sangare ile Serdar Aziz'in durumuna ise teknik direktör Vitor Pereira karar verecek.



Konuk ekip Kasımpaşa'da da sakatlıkları bulunan Kevin Varga ve Mortadha Ben Ouanes'in oynama şansı az. Jeffrey Bruma'nın durumu ise maç saatinde belli olacak.

İŞTE FENERBAHÇE - KASIMPAŞA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ