Vitor Pereira kayıp istemiyor! İşte Fenerbahçe - Kasımpaşa maçının muhtemel 11'leri...
UEFA Avrupa Ligi'nde Olympiakos'a karşı evinde şok bir yenilgi alan Fenerbahçe, Kasımpaşa engelini kayıpsız geçerek yara sarmak istiyor. Mutlak 3 puan hedefiyle sahaya çıkacak sarı-lacivertliler, kazanırsa milli araya da lider olarak girecek. Portekizli teknik adam Vitor Pereira, kritik karşılaşma öncesi takıma uyarılarda bulunurken sürpriz istemediğinin altını çizdi. İşte Fenerbahçe - Kasımpaşa maçının muhtemel 11'leri...
Fenerbahçe, Süper Lig'in 8. haftasında bugün sahasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Ülker Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Geçtiğimiz hafta Atakaş Hatayspor galibiyetiyle ligde liderliğe yükselen sarı-lacivertliler, kazanıp koltuğunu korumak ve milli araya zirvede girmek istiyor. Teknik direktör Vitor Pereira kayıp istemediğini söyledi.
MORAL PEŞİNDE
Oyuncularına 3 puan emri veren Portekizli çalıştırıcı, galibiyetin hafta içinde UEFA Avrupa Ligi'nde aldıkları 3-0'lık Olympiakos yenilgisinin olumsuz izlerini de sileceğini hatırlattı. Ligde geride kalan 7 haftada Kanarya 5 galibiyet, 1'er beraberlik ve mağlubiyetle 16 puan topladı. Kasımpaşa ise oynadığı 7 karşılaşmada 1 kez kazanabildi. 3'er beraberlik ve mağlubiyetle 6 puan elde etti.
4 EKSİK 2 BELİRSİZ
Sarı-lacivertlilerde sakatlıklarını atlatan ancak henüz takımla çalışmayan Jose Sosa, İrfan Can Kahveci ve Marcel Tisserand'ın yanı sıra gribal enfeksiyonu bulunan Mesut Özil'in forma giymesi beklenmiyor. Nazım Sangare ile Serdar Aziz'in durumuna ise teknik direktör Vitor Pereira karar verecek.
Konuk ekip Kasımpaşa'da da sakatlıkları bulunan Kevin Varga ve Mortadha Ben Ouanes'in oynama şansı az. Jeffrey Bruma'nın durumu ise maç saatinde belli olacak.
İŞTE FENERBAHÇE - KASIMPAŞA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ