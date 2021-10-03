Aslan hata yapmak istemiyor! İşte Çaykur Rizespor - Galatasaray maçının muhtemel 11'leri...

ÇAYKUR RİZESPOR'UN MUHTEMEL 11'İ: Gökhan, Alberk, Holmen, Selim, Phiri, Djokovic, Dabo, Bolasie, Boyd, Alper, Pohjanpalo

BİR GÖRÜŞ: Çaykur Rizespor çok kırılgan bir takım. İlk önce oyunu tutmaya çalışacaklardır. Çünkü yiyecekleri bir gol zaten kötü giden işleri daha da içinde çıkılmaz bir hale getirebilir. Hamza Hamzaoğlu'nun öğrencileri bekle-gör taktiği ile mücadele edecek ve kontra ataklardan pozisyon bulmaya çalışacaktır. Yorgun Aslan karşısında skor olarak geriye düşmezlerse maçın son dakikaları onlar için fırsat olabilir.