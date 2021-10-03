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    • Spor
    • 03.10.2021 12:36
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    • 03.10.2021 12:48
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    Aslan hata yapmak istemiyor! İşte Çaykur Rizespor - Galatasaray maçının muhtemel 11'leri...

    Şampiyonluktaki rakiplerinin puan olarak gerisinde olan Galatasaray, Çaykur Rizespor deplasmanında hata yapmak istemiyor. Tek düşüncesi 3 puan olan Cimbom, kazanarak şampiyonluk yarışında geri kalmak istemiyor... Sarı-Kırmızılılar’ın Karadeniz’deki zorlu sınavını Onur Koçhan ve Emre Akdeniz masaya yatırdı… Sakat ve cezalı oyuncular kimler? İşte Takvim.com.tr’nin özel haberi…

    Onur Koçhan
    EMRE AKDENİZ
    takvim.com.tr
    Ç.Rizespor-G.Saray maçı muhtemel 11’leri

    4 maçlık galibiyet hasretine Göztepe maçıyla son veren Galatasaray, Çaykur Rizespor'u mağlup ederek yoluna emin adımlarla devam etmenin peşinde... Saat 19.00'da Çaykur Didi Stadı'ndaki kritik mücadeleyi Ali Palabıyık yönetecek… Oğulcan Çağlayan transferi nedeniyle gerilim yaşayan iki kulübün mücadelesi ve ortaya çıkacak sonuç merakla bekleniyor.

    ONUR KOÇHAN'IN GÖZÜNDEN ÇAYKUR RİZESPOR:
    Çaykur Rizespor için ligde işler hiç de iyi gitmiyor. Teknik Direktör Bülent Uygun'un görevden ayrılmasından sonra koltuğa oturan Hamza Hamzaoğlu ilk zorlu sınavına Galatasaray karşısında çıkacak.

    Karadeniz temsilcisi, 7 maçta sadece 1 puan topladı. Rizepor'da sakatlığı bulunan Monzango, Ronaldo, Baiano ve Gökhan Gönül kadroda yer alamayacak. Cemali Sertel, Remy ve Yasin'in durumu ise maç saatinde belli olacak.

        ÇAYKUR RİZESPOR'UN MUHTEMEL 11'İ: Gökhan, Alberk, Holmen, Selim, Phiri, Djokovic, Dabo, Bolasie, Boyd, Alper, Pohjanpalo

        BİR GÖRÜŞ: Çaykur Rizespor çok kırılgan bir takım. İlk önce oyunu tutmaya çalışacaklardır. Çünkü yiyecekleri bir gol zaten kötü giden işleri daha da içinde çıkılmaz bir hale getirebilir. Hamza Hamzaoğlu'nun öğrencileri bekle-gör taktiği ile mücadele edecek ve kontra ataklardan pozisyon bulmaya çalışacaktır. Yorgun Aslan karşısında skor olarak geriye düşmezlerse maçın son dakikaları onlar için fırsat olabilir.


        EMRE AKDENİZ'İN GÖZÜNDEN GALATASARAY:
        7 haftada 11 puan toplayan Galatasaray'ın ilk haftalar olmasına rağmen kredisi yok… Fatih Terim ve öğrencileri bunu göz önünde bulundurarak mücadele edecek...

        Sarı-Kırmızılılar'da sakatlığı bulunan Arda Turan'la birlikte riske edilmek istenmeyen Sacha Boey forma giyemeyecek. Cezalı Marcao da takımındaki yerini alamayacak. Ayrıca Rizespor'dan olaylı bir şekilde transfer edilen Oğulcan Çağlayan da kafilede yer almadı.

            GALATASARAY'IN MUHTEMEL 11'İ: Muslera, Van Aanholt, Nelsson, Alpaslan, Yedlin, Taylan, Berkan, Cicaldau, Feghouli, Babel, Diagne

            BİR GÖRÜŞ: Galatasaray, Süper Lig'de kalesinde en çok gol gören (16) takıma karşı mücadele edecek. Fatih Terim'in öğrencilerinin hücumda zorlanacağını düşünmüyorum.

            Bir şekilde skor üreteceklerdir. Galatasaray, bireysel ve basit hata yapmadığı bir maçı geride bırakırsa sonuç alacaktır. İki takım arasında maç sırasında olası bir gerilim yaşanırsa bundan Galatasaray'ın daha fazla etkileneceğini düşünüyorum.
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            Ç.Rizespor-G.Saray maçı muhtemel 11’leri
            Haberler Spor Aslan hata yapmak istemiyor! İşte Çaykur Rizespor - Galatasaray maçının muhtemel 11'leri...
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