Aslan hata yapmak istemiyor! İşte Çaykur Rizespor - Galatasaray maçının muhtemel 11'leri...

4 maçlık galibiyet hasretine Göztepe maçıyla son veren Galatasaray, Çaykur Rizespor'u mağlup ederek yoluna emin adımlarla devam etmenin peşinde... Saat 19.00'da Çaykur Didi Stadı'ndaki kritik mücadeleyi Ali Palabıyık yönetecek… Oğulcan Çağlayan transferi nedeniyle gerilim yaşayan iki kulübün mücadelesi ve ortaya çıkacak sonuç merakla bekleniyor.
ONUR KOÇHAN'IN GÖZÜNDEN ÇAYKUR RİZESPOR:
Çaykur Rizespor için ligde işler hiç de iyi gitmiyor. Teknik Direktör Bülent Uygun'un görevden ayrılmasından sonra koltuğa oturan Hamza Hamzaoğlu ilk zorlu sınavına Galatasaray karşısında çıkacak.
Karadeniz temsilcisi, 7 maçta sadece 1 puan topladı. Rizepor'da sakatlığı bulunan Monzango, Ronaldo, Baiano ve Gökhan Gönül kadroda yer alamayacak. Cemali Sertel, Remy ve Yasin'in durumu ise maç saatinde belli olacak.