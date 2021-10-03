Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, Sivasspor maçının ilk yarısında faul bekledikleri bir pozisyonu hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun devam ettirmesi sonrası sinirlenip kendisine doğru gelen topa vurmuş ve kırmızı kartla cezalandırılmıştı.
SERGEN YALÇIN'A KAÇ MAÇ CEZA GELECEK? GALATASARAY MAÇI TEHLİKEDE...
Peki bu kırmızı kart sonrası Sergen Yalçın'a kaç maç ceza gelecek? Genç teknik adam, 2 veya daha fazla maçtan men cezası alması halinde 10. haftada Vodafone Park'ta oynanacak Galatasaray derbisine takımın başında çıkamayacak.
KÜFÜR YOKSA...
Futbol disiplin talimatında kenar yönetiminin sahaya girmesinin cezası kırmızı kart olarak yazıyor. Hakaret gibi ek bir eylem olmadığı takdirde saha çizgilerinden içeri girip topa vuran Sergen Yalçın'a 1 maç ceza gelecek.
KÜFÜR VARSA...
Sergen Yalçın'ın topa sinirli bir şekilde vurduktan sonra hakem Yaşar Kemal Uğurlu'ya 'iddia edildiği gibi' küfür etmesi 4. hakem veya saha içi temsilci tarafından raporlandıysa Yalçın, disiplin talimatının 41. maddesinden PFDK'ya sevk edilebilir.