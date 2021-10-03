41. MADDEDEN SEVK EDİLİRSE CEZASI NE OLUR?

Sergen Yalçın'ın kırmızı kart hareketini yaptığı sırada kenisine yakın olan maçın 4. hakemi Yasin Kol ve TFF'nin saha içi temsilcisi, hakeme hakaret olarak sayılabilecek sözleri duyup bunu rapor etmeleri halinde Sergen Yalçın'a 3-7 maç arası bir ceza gelebilir.