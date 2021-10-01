ZTK 3. eleme turu fikstür kura çekimi canlı yayın izle! Ziraat Türkiye Kupası 3. tur eşleştirmeleri - kura çekimi sonuçları 2021!

Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turu kura çekimi için heyecanlı bekleyiş sona eriyor. Futbolseverler TFF'den gelen açıklama sonrası kura çekiminin hangi kanalda yayınlanacağı merak edilip araştırılmaya başlandı. 3. eleme turu kura çekimi TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak. Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu kura çekimi saat kaçta? ZTK 3. eleme turu eşleştirmeleri kura çekimi hangi kanalda? İşte konu hakkında detaylı bilgiler!
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 3. ELEME TURU KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
Futbolda Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu kura çekimi, 1 Ekim Cuma günü gerçekleştirilecek. Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, kupada 3. eleme turu kura çekimi TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak.
Saat 15.00'de başlayacak kura kura çekimine, federasyon yetkilileri ve kulüp temsilcileri katılacak. Tören A Spor tarafından canlı olarak aktarılacak.
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 3. ELEME TURU CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ!
Kupanın 3. eleme turunda Süper Lig'den Adana Demirspor, Altay, Fraport TAV Antalyaspor, GZT Giresunspor ve Yukatel Kayserispor, TFF 1. Lig'den 19 temsilci, TFF 2. Lig'den 38 ekip ve 2. eleme turu müsabakaları sonucunda tur atlayacak olan TFF 3. Lig'den 25 ekip olmak üzere toplam 87 takım katılacak.