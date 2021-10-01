Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 01.10.2021 12:52
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 01.10.2021 12:52
    ABONE OL

    ZTK 3. eleme turu fikstür kura çekimi canlı yayın izle! Ziraat Türkiye Kupası 3. tur eşleştirmeleri - kura çekimi sonuçları 2021!

    Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. tur maçları devam ederken gözler bugün yapılacak 3. eleme turu kura çekimine çevrildi. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 3. eleme turu kura çekimi TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak. ZTK kura çekimi hakkında vatandaşlar gerekli araştırmalara başladı. Peki, Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu kura çekimi saat kaçta? ZTK 3. eleme turu eşleştirmeleri kura çekimi hangi kanalda? İşte konu hakkında tüm detaylar!

    takvim.com.tr
    ZTK 3. eleme turu fikstür kura çekimi canlı yayın izle! Ziraat Türkiye Kupası 3. tur eşleştirmeleri - kura çekimi sonuçları 2021!

    Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turu kura çekimi için heyecanlı bekleyiş sona eriyor. Futbolseverler TFF'den gelen açıklama sonrası kura çekiminin hangi kanalda yayınlanacağı merak edilip araştırılmaya başlandı. 3. eleme turu kura çekimi TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak. Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu kura çekimi saat kaçta? ZTK 3. eleme turu eşleştirmeleri kura çekimi hangi kanalda? İşte konu hakkında detaylı bilgiler!

    ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 3. ELEME TURU KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

    Futbolda Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu kura çekimi, 1 Ekim Cuma günü gerçekleştirilecek. Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, kupada 3. eleme turu kura çekimi TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak.

    Saat 15.00'de başlayacak kura kura çekimine, federasyon yetkilileri ve kulüp temsilcileri katılacak. Tören A Spor tarafından canlı olarak aktarılacak.

    ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 3. ELEME TURU CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

    Kupanın 3. eleme turunda Süper Lig'den Adana Demirspor, Altay, Fraport TAV Antalyaspor, GZT Giresunspor ve Yukatel Kayserispor, TFF 1. Lig'den 19 temsilci, TFF 2. Lig'den 38 ekip ve 2. eleme turu müsabakaları sonucunda tur atlayacak olan TFF 3. Lig'den 25 ekip olmak üzere toplam 87 takım katılacak.



        Bu arada, Kastamonu ilinde yaşanan sel felaketinin olumsuz etkileri nedeniyle Ziraat Türkiye Kupası'na katılmayacak GMG Kastamonuspor kura çekiminde yer almayacak.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        İşte arşiv fotoğraflarıyla ’Oğuzhan Asiltürk’
        Haberler Spor ZTK 3. eleme turu fikstür kura çekimi canlı yayın izle! Ziraat Türkiye Kupası 3. tur eşleştirmeleri - kura çekimi sonuçları 2021!
            SON DAKİKA