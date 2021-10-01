ZTK 3. eleme turu fikstür kura çekimi canlı yayın izle! Ziraat Türkiye Kupası 3. tur eşleştirmeleri - kura çekimi sonuçları 2021!

Saat 15.00'de başlayacak kura kura çekimine, federasyon yetkilileri ve kulüp temsilcileri katılacak. Tören A Spor tarafından canlı olarak aktarılacak.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 3. ELEME TURU CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

Kupanın 3. eleme turunda Süper Lig'den Adana Demirspor, Altay, Fraport TAV Antalyaspor, GZT Giresunspor ve Yukatel Kayserispor, TFF 1. Lig'den 19 temsilci, TFF 2. Lig'den 38 ekip ve 2. eleme turu müsabakaları sonucunda tur atlayacak olan TFF 3. Lig'den 25 ekip olmak üzere toplam 87 takım katılacak.