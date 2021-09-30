SON DAKİKA! Galatasaray’ın yıldızı Kerem Aktürkoğlu Bundesliga ekiplerinin radarında

Değişen yabancı sınırı nedeniyle Fatih Terim'in Kerem Aktürkoğlu'nun ayrılmasına sıcak bakmadığı ancak Barış Alper Yılmaz ve Adana Demirspor'a kiralanan Yunus Akgün'ün performanslarını yakından takip ederek bu oyuncuların durumuna göre transfere onay verebileceği öğrenildi.