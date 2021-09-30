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Haberler Spor SON DAKİKA! Galatasaray'ın yıldızı Kerem Aktürkoğlu Bundesliga ekiplerinin radarında

SON DAKİKA! Galatasaray'ın yıldızı Kerem Aktürkoğlu Bundesliga ekiplerinin radarında

Geçtiğimiz sezon Erzincanspor'dan Galatasaray'a transfer olan ve özellikle ligin ikinci yarısında sergilediği performans ile Milli Takım'a kadar yükselen Kerem Aktürkoğlu, Bundesliga ekiplerinin radarına girdi. Marsilya ile Galatasaray arasında oynanacak mücadeleyi Alman kulüplerinin de takip edeceği ve Kerem Aktürkoğlu'nu izleyeceği öğrenildi.

Okan Beltek
takvim.com.tr
30.09.2021 12:34 - Son Güncelleme: 30.09.2021 12:40
SON DAKİKA! Galatasaray’ın yıldızı Kerem Aktürkoğlu Bundesliga ekiplerinin radarında

Galatasaray'daki performansıyla Milli Takım'a kadar yükselerek dikkatleri üzerine çeken Kerem Aktürkoğlu, Bundesliga ekiplerinin radarına girdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
SON DAKİKA! Galatasaray’ın yıldızı Kerem Aktürkoğlu Bundesliga ekiplerinin radarında

Geçtiğimiz sezon bedelsiz şekilde 24 Erzincanspor'dan Galatasaray'a transfer olan 22 yaşındaki isim, özellikle ligin 2. yarısındaki performansıyla Galatasaray'ın şampiyonluk yarışında pay sahibi oldu.

SON DAKİKA! Galatasaray’ın yıldızı Kerem Aktürkoğlu Bundesliga ekiplerinin radarında

Bu performans sonrası Şenol Güneş tarafından Milli Takım'ın EURO 2020 kadrosuna da davet edilen genç isim Alman ekiplerinin ilgi alanına girdi.

SON DAKİKA! Galatasaray’ın yıldızı Kerem Aktürkoğlu Bundesliga ekiplerinin radarında

MARSİLYA MAÇINDA TRİBÜNDE OLACAKLAR
Bundesliga ekiplerinin Kerem Aktürkoğlu'nu milli maçlarda da takip ettiği belirtilirken, UEFA Avrupa Ligi'nde bugün oynanacak Marsilya-Galatasaray maçında da 2 ekibin temsilcilerinin tribünde olacağı öğrenildi.

SON DAKİKA! Galatasaray’ın yıldızı Kerem Aktürkoğlu Bundesliga ekiplerinin radarında

Hoffenheim ve Eintracht Frankfurt temsilcilerinin Marsilya maçını izleyerek Kerem Aktürkoğlu hakkında detaylı bir rapor hazırlayacağı belirtildi.

SON DAKİKA! Galatasaray’ın yıldızı Kerem Aktürkoğlu Bundesliga ekiplerinin radarında

Değişen yabancı sınırı nedeniyle Fatih Terim'in Kerem Aktürkoğlu'nun ayrılmasına sıcak bakmadığı ancak Barış Alper Yılmaz ve Adana Demirspor'a kiralanan Yunus Akgün'ün performanslarını yakından takip ederek bu oyuncuların durumuna göre transfere onay verebileceği öğrenildi.

SON DAKİKA! Galatasaray’ın yıldızı Kerem Aktürkoğlu Bundesliga ekiplerinin radarında
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