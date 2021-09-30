SON DAKİKA! Galatasaray'ın yıldızı Kerem Aktürkoğlu Bundesliga ekiplerinin radarında
Geçtiğimiz sezon Erzincanspor'dan Galatasaray'a transfer olan ve özellikle ligin ikinci yarısında sergilediği performans ile Milli Takım'a kadar yükselen Kerem Aktürkoğlu, Bundesliga ekiplerinin radarına girdi. Marsilya ile Galatasaray arasında oynanacak mücadeleyi Alman kulüplerinin de takip edeceği ve Kerem Aktürkoğlu'nu izleyeceği öğrenildi.
Galatasaray'daki performansıyla Milli Takım'a kadar yükselerek dikkatleri üzerine çeken Kerem Aktürkoğlu, Bundesliga ekiplerinin radarına girdi.
Geçtiğimiz sezon bedelsiz şekilde 24 Erzincanspor'dan Galatasaray'a transfer olan 22 yaşındaki isim, özellikle ligin 2. yarısındaki performansıyla Galatasaray'ın şampiyonluk yarışında pay sahibi oldu.
MARSİLYA MAÇINDA TRİBÜNDE OLACAKLAR
Bundesliga ekiplerinin Kerem Aktürkoğlu'nu milli maçlarda da takip ettiği belirtilirken, UEFA Avrupa Ligi'nde bugün oynanacak Marsilya-Galatasaray maçında da 2 ekibin temsilcilerinin tribünde olacağı öğrenildi.
Hoffenheim ve Eintracht Frankfurt temsilcilerinin Marsilya maçını izleyerek Kerem Aktürkoğlu hakkında detaylı bir rapor hazırlayacağı belirtildi.
Değişen yabancı sınırı nedeniyle Fatih Terim'in Kerem Aktürkoğlu'nun ayrılmasına sıcak bakmadığı ancak Barış Alper Yılmaz ve Adana Demirspor'a kiralanan Yunus Akgün'ün performanslarını yakından takip ederek bu oyuncuların durumuna göre transfere onay verebileceği öğrenildi.