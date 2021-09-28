Fenerbahçe'de formayı ne zaman Kapacak?

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira'nın Burak'ın topu ayağında fazla tutması, pas opsiyonlarını yeteri kadar iyi kullanmaması ve bireysel yetenekleri ile sonuca gitmeyi düşünmesi sebebiyle genç futbolcunun oyun anlayışından memnun olmadığı ve bu yüzden kendisine şans vermediği öne sürülüyor.