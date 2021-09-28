Fenerbahçe'de formayı ne zaman Kapacak?

Fenerbahçe'de adı Avrupa Ligi kadrosuna yazılmayan, lisansı ise transferinden neredeyse 1 ay sonra çıkarılan Burak Kapacak'ın henüz Sarı-Lacivertli forma ile süre alamaması büyük bir soru işareti oluşturuyor.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira'nın Burak'ın topu ayağında fazla tutması, pas opsiyonlarını yeteri kadar iyi kullanmaması ve bireysel yetenekleri ile sonuca gitmeyi düşünmesi sebebiyle genç futbolcunun oyun anlayışından memnun olmadığı ve bu yüzden kendisine şans vermediği öne sürülüyor.
Tüm futbolculardan, bireyselliği geri plana atarak takım oyununu benimsemelerini isteyen Pereira'nın Burak ile yaptığı görüşmelerde topu ayağında daha az tutmasını ve çalım opsiyonunu gerektiğinde kullanması gerektiğini aktardığı belirtiliyor.