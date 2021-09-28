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    • 28.09.2021 15:18
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    • 28.09.2021 15:32
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    Fenerbahçe'de formayı ne zaman Kapacak?

    Fenerbahçe'de sezon başında Bursaspor'dan 13 milyon TL karşılığında transfer edilen Burak Kapacak, Sarı-Lacivertli takımda henüz süre alamadı. Burak'ın şu ana kadar resmi bir maçta forma giyememesinin sebebinin ise Vitor Pereira'nın kafasındaki oyun şablonuna adapte olamamasından dolayı kaynaklandığı ortaya çıktı. Haberin detayları...

    EMRE AKDENİZ
    takvim.com.tr
    Formayı ne zaman Kapacak?

    Fenerbahçe'de adı Avrupa Ligi kadrosuna yazılmayan, lisansı ise transferinden neredeyse 1 ay sonra çıkarılan Burak Kapacak'ın henüz Sarı-Lacivertli forma ile süre alamaması büyük bir soru işareti oluşturuyor.

    Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira'nın Burak'ın topu ayağında fazla tutması, pas opsiyonlarını yeteri kadar iyi kullanmaması ve bireysel yetenekleri ile sonuca gitmeyi düşünmesi sebebiyle genç futbolcunun oyun anlayışından memnun olmadığı ve bu yüzden kendisine şans vermediği öne sürülüyor.

    Tüm futbolculardan, bireyselliği geri plana atarak takım oyununu benimsemelerini isteyen Pereira'nın Burak ile yaptığı görüşmelerde topu ayağında daha az tutmasını ve çalım opsiyonunu gerektiğinde kullanması gerektiğini aktardığı belirtiliyor.

        Pereira'nın ayrıca genç futbolcuya, kendi oyun sistemine uyum sağladığı ve mevcut alışkanlıklarını geride bırakması durumunda takımda süre alabileceğini aksi takdirde kendisinin öncelikleri arasında yer almadığını ilettiği iddia ediliyor.

        Fenerbahçe'nin büyük umutlarla transfer ettiği Burak Kapacak, Bursaspor forması ile geçen sezon TFF 1.Lig'de 34 maçta 7 gol, 7 asist yaparak etkili bir performansa imza atmıştı.

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